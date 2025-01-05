В лонг-лист BAFTA 2025 попал фильм с украинским актером: о чем "Камень, ножницы, бумага"
Британский фильм "Камень, ножницы, бумага" (Rock Paper Scissors), в котором снимался украинский актер Александр Рудинский, попал в лонг-лист кинопремии BAFTA 2025. Кинометражная лента, на которую обратили внимание члены жюри, рассказывает о войне в Украине.
Ее появление в лонг-листе указывает на актуальность темы войны за границей и важность освещения жизни людей, находящихся в зоне активных боевых действий. Известно, что "Камень, ножницы, бумага" была одной из 235 представленных на рассмотрение лент. Об этом сообщили на сайте BAFTA.
Фильм с участием украинца вошел в категорию "Лучший британский короткометражный фильм", где за победу сразится 10 лент.
Короткометражка "Камень, ножницы, бумага" была снята британско-немецким режиссером Францом Бемом. Александр Рудинский сыграл в ней главную роль молодого парня Ивана, проживающего на востоке Украины. Его отец – хирург, спасающий жизнь украинским военным. В то же время задача Ивана – защищать раненых от российских окупантов.
Все номинации премии BAFTA 2025
Лучший фильм
- "Анора" (Anora);
- "Ученик: история Трампа" (The Apprentice);
- "Бруталист" (The Brutalist);
- "Боб Дилан: Полнейший незнакомец" (A Complete Unknown);
- "Конклав" (Conclave);
- "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two);
- "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
- Kneecap;
- "Субстанция" (The Substance);
- "Wicked: Чародейка" (Wicked).
Лучший британский фильм
- "Эмми Вайнгауз: Back to Black" (Back to Black);
- "Птица" (Bird);
- "Блитц" (Blitz);
- "Восстание штатов" (Civil War);
- "Конклав" (Conclave);
- "Гладиатор II" (Gladiator II);
- "Суровые правды" (Hard Truths)
- "Ли" (Lee);
- "Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding);
- "Побег от себя" (The Outrun);
- "Паддингтон в Перу" (Paddington in Peru);
- "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
- "Время жить" (We Live in Time);
- "Злые маленькие листья" (Wicked Little Letters).
Лучший детский и семейный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
- "Королевство Кенсуке" (Kensuke's Kingdom);
- Piece By Piece;
- "Очарованные" (Spellbound);
- "То Рождество" (That Christmas);
- "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
- "Дикий робот" (The Wild Robot);
- "Девушка и море" (Young Woman and the Sea).
Лучший фильм не на английском языке
- "Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light);
- "Черная собака" (Black Dog);
- "Граф Монте-Кристо" (The Count of Monte Cristo);
- "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
- "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
- "Девушка с иглой" (The Girl with the Needle);
- "Я до сих пор здесь" (I'm Still Here);
- Kneecap;
- "Химера" (La Chimera);
- "Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig).
Лучший документальный фильм
- "Файлы Биби" (The Bibi Files);
- "Дневники из черного ящика" (Black Box Diaries);
- "Дочки" (Daughters);
- "Элтон Джон: Никогда не поздно" (Elton John: Never Too Late);
- "Я: Селин Дион" (I Am: Celine Dion);
- "Сделано в Англии: Фильмы Пауэлла и Прессбургера" (Made In England: The Films of Powell and Pressburger);
- "Нет другой земли" (No Other Land);
- "Прекрасная жизнь Ибелина" (The Remarkable Life of Ibelin);
- "Супер/Человек: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story);
- "Уилл и Гарпер" (Will & Harper).
Лучший анимационный фильм
- "Гадкий Я 4" (Despicable Me 4);
- "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
- "Головоломка 2" (Inside Out 2);
- "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail);
- "Моана 2" (Moana 2);
- "То Рождество" (That Christmas);
- "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
- "Дикий робот" (The Wild Robot).
Лучший короткометражный фильм
- "Запрет" (The Ban);
- "Клодах" (Clodagh);
- "Цветы стоят молча, как очевидцы" (The Flowers Stand Silently, Witnessing);
- "Домашнее задание" (Homework);
- "Марион" (Marion);
- "Молоко" (Milk);
- "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors);
- "Сестры, жены" (Sister Wives);
- "Желудочный паразит" (Stomach Bug);
- "Мокрица" (Woodlice).
Лучший режиссер
- Паял Кападия ("Все, что мы представляем как свет")
- Шон Бейкер ("Анора");
- Брейди Корбет ("Бруталист");
- Эдвард Бергер ("Конклав");
- Дэнни Вильнев ("Дюна: Часть 2");
- Жак Одияр ("Эмилия Перес");
- Алич Рорвахер ("Химера");
- Эллен Курас ("Ли");
- Нора Фингшайдт ("Побег от себя")
- Коралли Фаржа ("Субстанция").
Лучшая актриса
- Эмми Адамс ("Ночная сука");
- Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка");
- Деми Мур ("Субстанция");
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес");
- Кейт Уинслет ("Ли");
- Мерианн Жан-Батист ("Суровые правды");
- Мариса Аббелла ("Эмми Вайнгауз: Back To Black");
- Майки Мэдисон ("Анора");
- Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка");
- Серша Ронан ("Бегство от себя").
Лучший актер
- Эдриан Броуди ("Бруталист");
- Колман Доминго (Sing Sing);
- Дэниел Крейг ("Квир");
- Дев Пател ("Манкимен");
- Гью Грант ("Еретик");
- Джуд Лоу ("Гамбит королевы");
- Кингсли Бен-Адир ("Боб Марли: Одна любовь");
- Ральф Файнс ("Конклав");
- Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа");
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец").
Лучшая актриса второго плана
- Адриана Паз ("Эмилия Перес");
- Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка");
- Эмили Уотсон ("Такие мелочи");
- Фелисити Джонс ("Бруталист");
- Изабелла Росселлини ("Конклав");
- Джейми Ли Кертис ("Последняя танцовщица");
- Маргарет Квелли ("Субстанция");
- Мишель Остин ("Суровые правды");
- Селена Гомес ("Эмилия Перес");
- Зои Салдана ("Эмилия Перес").
Лучший актер второго плана
- Ларенс Маклин (Sing Sing);
- Дэнзел Вашингтон ("Гладиатор II");
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец");
- Гай Пирс ("Бруталист");
- Гаррис Дикинсон ("Хорошая плохая девочка");
- Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа"); Киран Калкин ("Настоящая боль");
- Марк Эйдельштейн ("Анора");
- Стэнли Туччи ("Конклав");
- Юра Борисов ("Анора").
Номинанты будут объявлены 15 января, а церемония объявления победителей BAFTA 2025 состоится в воскресенье 16 февраля 2025 года.
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