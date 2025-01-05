В лонг-лист BAFTA 2025 попал фильм с украинским актером: о чем 'Камень, ножницы, бумага'

Британский фильм "Камень, ножницы, бумага" (Rock Paper Scissors), в котором снимался украинский актер Александр Рудинский, попал в лонг-лист кинопремии BAFTA 2025. Кинометражная лента, на которую обратили внимание члены жюри, рассказывает о войне в Украине.

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Ее появление в лонг-листе указывает на актуальность темы войны за границей и важность освещения жизни людей, находящихся в зоне активных боевых действий. Известно, что "Камень, ножницы, бумага" была одной из 235 представленных на рассмотрение лент. Об этом сообщили на сайте BAFTA.

Фильм с участием украинца вошел в категорию "Лучший британский короткометражный фильм", где за победу сразится 10 лент.

Короткометражка "Камень, ножницы, бумага" была снята британско-немецким режиссером Францом Бемом. Александр Рудинский сыграл в ней главную роль молодого парня Ивана, проживающего на востоке Украины. Его отец – хирург, спасающий жизнь украинским военным. В то же время задача Ивана – защищать раненых от российских окупантов.

Все номинации премии BAFTA 2025

Лучший фильм

"Анора" (Anora);

"Ученик: история Трампа" (The Apprentice);

"Бруталист" (The Brutalist);

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец" (A Complete Unknown);

"Конклав" (Conclave);

"Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two);

"Эмилия Перес" (Emilia Pérez);

Kneecap;

"Субстанция" (The Substance);

"Wicked: Чародейка" (Wicked).

Лучший британский фильм

"Эмми Вайнгауз: Back to Black" (Back to Black);

"Птица" (Bird);

"Блитц" (Blitz);

"Восстание штатов" (Civil War);

"Конклав" (Conclave);

"Гладиатор II" (Gladiator II);

"Суровые правды" (Hard Truths)

"Ли" (Lee);

"Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding);

"Побег от себя" (The Outrun);

"Паддингтон в Перу" (Paddington in Peru);

"Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);

"Время жить" (We Live in Time);

"Злые маленькие листья" (Wicked Little Letters).

Лучший детский и семейный фильм

"Поток. Последний кот на Земле" (Flow);

"Королевство Кенсуке" (Kensuke's Kingdom);

Piece By Piece;

"Очарованные" (Spellbound);

"То Рождество" (That Christmas);

"Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);

"Дикий робот" (The Wild Robot);

"Девушка и море" (Young Woman and the Sea).

Лучший фильм не на английском языке

"Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light);

"Черная собака" (Black Dog);

"Граф Монте-Кристо" (The Count of Monte Cristo);

"Эмилия Перес" (Emilia Pérez);

"Поток. Последний кот на Земле" (Flow);

"Девушка с иглой" (The Girl with the Needle);

"Я до сих пор здесь" (I'm Still Here);

Kneecap;

"Химера" (La Chimera);

"Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig).

Лучший документальный фильм

"Файлы Биби" (The Bibi Files);

"Дневники из черного ящика" (Black Box Diaries);

"Дочки" (Daughters);

"Элтон Джон: Никогда не поздно" (Elton John: Never Too Late);

"Я: Селин Дион" (I Am: Celine Dion);

"Сделано в Англии: Фильмы Пауэлла и Прессбургера" (Made In England: The Films of Powell and Pressburger);

"Нет другой земли" (No Other Land);

"Прекрасная жизнь Ибелина" (The Remarkable Life of Ibelin);

"Супер/Человек: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story);

"Уилл и Гарпер" (Will & Harper).

Лучший анимационный фильм

"Гадкий Я 4" (Despicable Me 4); "Поток. Последний кот на Земле" (Flow); "Головоломка 2" (Inside Out 2); "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail); "Моана 2" (Moana 2); "То Рождество" (That Christmas); "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl); "Дикий робот" (The Wild Robot).

Лучший короткометражный фильм

"Запрет" (The Ban);

"Клодах" (Clodagh);

"Цветы стоят молча, как очевидцы" (The Flowers Stand Silently, Witnessing);

"Домашнее задание" (Homework);

"Марион" (Marion);

"Молоко" (Milk);

"Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors);

"Сестры, жены" (Sister Wives);

"Желудочный паразит" (Stomach Bug);

"Мокрица" (Woodlice).

Лучший режиссер

Паял Кападия ("Все, что мы представляем как свет")

Шон Бейкер ("Анора");

Брейди Корбет ("Бруталист");

Эдвард Бергер ("Конклав");

Дэнни Вильнев ("Дюна: Часть 2");

Жак Одияр ("Эмилия Перес");

Алич Рорвахер ("Химера");

Эллен Курас ("Ли");

Нора Фингшайдт ("Побег от себя")

Коралли Фаржа ("Субстанция").

Лучшая актриса

Эмми Адамс ("Ночная сука");

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка");

Деми Мур ("Субстанция");

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес");

Кейт Уинслет ("Ли");

Мерианн Жан-Батист ("Суровые правды");

Мариса Аббелла ("Эмми Вайнгауз: Back To Black");

Майки Мэдисон ("Анора");

Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка");

Серша Ронан ("Бегство от себя").

Лучший актер

Эдриан Броуди ("Бруталист");

Колман Доминго (Sing Sing);

Дэниел Крейг ("Квир");

Дев Пател ("Манкимен");

Гью Грант ("Еретик");

Джуд Лоу ("Гамбит королевы");

Кингсли Бен-Адир ("Боб Марли: Одна любовь");

Ральф Файнс ("Конклав");

Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа");

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец").

Лучшая актриса второго плана

Адриана Паз ("Эмилия Перес"); Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка"); Эмили Уотсон ("Такие мелочи"); Фелисити Джонс ("Бруталист"); Изабелла Росселлини ("Конклав"); Джейми Ли Кертис ("Последняя танцовщица"); Маргарет Квелли ("Субстанция"); Мишель Остин ("Суровые правды"); Селена Гомес ("Эмилия Перес"); Зои Салдана ("Эмилия Перес").

Лучший актер второго плана

Ларенс Маклин (Sing Sing); Дэнзел Вашингтон ("Гладиатор II"); Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец"); Гай Пирс ("Бруталист"); Гаррис Дикинсон ("Хорошая плохая девочка"); Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа"); Киран Калкин ("Настоящая боль"); Марк Эйдельштейн ("Анора"); Стэнли Туччи ("Конклав"); Юра Борисов ("Анора").

Номинанты будут объявлены 15 января, а церемония объявления победителей BAFTA 2025 состоится в воскресенье 16 февраля 2025 года.

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