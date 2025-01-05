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В лонг-лист BAFTA 2025 попал фильм с украинским актером: о чем "Камень, ножницы, бумага"

Катерина Галущенко
Кино
5 минут
360
В лонг-лист BAFTA 2025 попал фильм с украинским актером: о чем 'Камень, ножницы, бумага'

Британский фильм "Камень, ножницы, бумага" (Rock Paper Scissors), в котором снимался украинский актер Александр Рудинский, попал в лонг-лист кинопремии BAFTA 2025. Кинометражная лента, на которую обратили внимание члены жюри, рассказывает о войне в Украине.

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Ее появление в лонг-листе указывает на актуальность темы войны за границей и важность освещения жизни людей, находящихся в зоне активных боевых действий. Известно, что "Камень, ножницы, бумага" была одной из 235 представленных на рассмотрение лент. Об этом сообщили на сайте BAFTA.

В лонг-лист BAFTA 2025 попал фильм с украинским актером: о чем "Камень, ножницы, бумага"

Фильм с участием украинца вошел в категорию "Лучший британский короткометражный фильм", где за победу сразится 10 лент.

Короткометражка "Камень, ножницы, бумага" была снята британско-немецким режиссером Францом Бемом. Александр Рудинский сыграл в ней главную роль молодого парня Ивана, проживающего на востоке Украины. Его отец – хирург, спасающий жизнь украинским военным. В то же время задача Ивана – защищать раненых от российских окупантов.

Все номинации премии BAFTA 2025

Лучший фильм

  • "Анора" (Anora);
  • "Ученик: история Трампа" (The Apprentice);
  • "Бруталист" (The Brutalist);
  • "Боб Дилан: Полнейший незнакомец" (A Complete Unknown);
  • "Конклав" (Conclave);
  • "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two);
  • "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
  • Kneecap;
  • "Субстанция" (The Substance);
  • "Wicked: Чародейка" (Wicked).

Лучший британский фильм

  • "Эмми Вайнгауз: Back to Black" (Back to Black);
  • "Птица" (Bird);
  • "Блитц" (Blitz);
  • "Восстание штатов" (Civil War);
  • "Конклав" (Conclave);
  • "Гладиатор II" (Gladiator II);
  • "Суровые правды" (Hard Truths)
  • "Ли" (Lee);
  • "Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding);
  • "Побег от себя" (The Outrun);
  • "Паддингтон в Перу" (Paddington in Peru);
  • "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
  • "Время жить" (We Live in Time);
  • "Злые маленькие листья" (Wicked Little Letters).

Лучший детский и семейный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
  • "Королевство Кенсуке" (Kensuke's Kingdom);
  • Piece By Piece;
  • "Очарованные" (Spellbound);
  • "То Рождество" (That Christmas);
  • "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
  • "Дикий робот" (The Wild Robot);
  • "Девушка и море" (Young Woman and the Sea).

Лучший фильм не на английском языке

  • "Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light);
  • "Черная собака" (Black Dog);
  • "Граф Монте-Кристо" (The Count of Monte Cristo);
  • "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
  • "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
  • "Девушка с иглой" (The Girl with the Needle);
  • "Я до сих пор здесь" (I'm Still Here);
  • Kneecap;
  • "Химера" (La Chimera);
  • "Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig).

Лучший документальный фильм

  • "Файлы Биби" (The Bibi Files);
  • "Дневники из черного ящика" (Black Box Diaries);
  • "Дочки" (Daughters);
  • "Элтон Джон: Никогда не поздно" (Elton John: Never Too Late);
  • "Я: Селин Дион" (I Am: Celine Dion);
  • "Сделано в Англии: Фильмы Пауэлла и Прессбургера" (Made In England: The Films of Powell and Pressburger);
  • "Нет другой земли" (No Other Land);
  • "Прекрасная жизнь Ибелина" (The Remarkable Life of Ibelin);
  • "Супер/Человек: История Кристофера Рива" (Super/Man: The Christopher Reeve Story);
  • "Уилл и Гарпер" (Will & Harper).

Лучший анимационный фильм

  1. "Гадкий Я 4" (Despicable Me 4);
  2. "Поток. Последний кот на Земле" (Flow);
  3. "Головоломка 2" (Inside Out 2);
  4. "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail);
  5. "Моана 2" (Moana 2);
  6. "То Рождество" (That Christmas);
  7. "Воллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl);
  8. "Дикий робот" (The Wild Robot).

Лучший короткометражный фильм

  • "Запрет" (The Ban);
  • "Клодах" (Clodagh);
  • "Цветы стоят молча, как очевидцы" (The Flowers Stand Silently, Witnessing);
  • "Домашнее задание" (Homework);
  • "Марион" (Marion);
  • "Молоко" (Milk);
  • "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors);
  • "Сестры, жены" (Sister Wives);
  • "Желудочный паразит" (Stomach Bug);
  • "Мокрица" (Woodlice).

Лучший режиссер

  • Паял Кападия ("Все, что мы представляем как свет")
  • Шон Бейкер ("Анора");
  • Брейди Корбет ("Бруталист");
  • Эдвард Бергер ("Конклав");
  • Дэнни Вильнев ("Дюна: Часть 2");
  • Жак Одияр ("Эмилия Перес");
  • Алич Рорвахер ("Химера");
  • Эллен Курас ("Ли");
  • Нора Фингшайдт ("Побег от себя")
  • Коралли Фаржа ("Субстанция").

Лучшая актриса

  • Эмми Адамс ("Ночная сука");
  • Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка");
  • Деми Мур ("Субстанция");
  • Карла София Гаскон ("Эмилия Перес");
  • Кейт Уинслет ("Ли");
  • Мерианн Жан-Батист ("Суровые правды");
  • Мариса Аббелла ("Эмми Вайнгауз: Back To Black");
  • Майки Мэдисон ("Анора");
  • Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка");
  • Серша Ронан ("Бегство от себя").

Лучший актер

  • Эдриан Броуди ("Бруталист");
  • Колман Доминго (Sing Sing);
  • Дэниел Крейг ("Квир");
  • Дев Пател ("Манкимен");
  • Гью Грант ("Еретик");
  • Джуд Лоу ("Гамбит королевы");
  • Кингсли Бен-Адир ("Боб Марли: Одна любовь");
  • Ральф Файнс ("Конклав");
  • Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа");
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец").

Лучшая актриса второго плана

  1. Адриана Паз ("Эмилия Перес");
  2. Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка");
  3. Эмили Уотсон ("Такие мелочи");
  4. Фелисити Джонс ("Бруталист");
  5. Изабелла Росселлини ("Конклав");
  6. Джейми Ли Кертис ("Последняя танцовщица");
  7. Маргарет Квелли ("Субстанция");
  8. Мишель Остин ("Суровые правды");
  9. Селена Гомес ("Эмилия Перес");
  10. Зои Салдана ("Эмилия Перес").

Лучший актер второго плана

  1. Ларенс Маклин (Sing Sing);
  2. Дэнзел Вашингтон ("Гладиатор II");
  3. Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец");
  4. Гай Пирс ("Бруталист");
  5. Гаррис Дикинсон ("Хорошая плохая девочка");
  6. Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа"); Киран Калкин ("Настоящая боль");
  7. Марк Эйдельштейн ("Анора");
  8. Стэнли Туччи ("Конклав");
  9. Юра Борисов ("Анора").

Номинанты будут объявлены 15 января, а церемония объявления победителей BAFTA 2025 состоится в воскресенье 16 февраля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал, когда состоится награждение премии "Золотой глобус 2025". Не обошлось и без возмущения украинцев.

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