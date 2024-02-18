Убрали все упоминания об Украине и ее оккупации Российской империей: что не так с российским переводом фильма 'Голда'. Видео

В конце января этого года в мировой прокат вышла биографическая драма "Голда" о жизни 4-го премьер-министра Израиля Голды Меир, в частности, во время Войны Судного дня. Выдающийся политик родилась и до 8 лет прожила в Киеве, который на тот момент был оккупирован Российской империей. Так что в ленте главная героиня нередко упоминает о своем детстве в Украине, а также о жестокости россиян.

Что любопытно, российский перевод сильно отличается от оригинала. Как можно было догадаться, россияне убрали из фильма любые упоминания об Украине, а также собственной агрессии. На это обратила внимание платформа "Межа".

Итак, в оригинале, а также в украинском переводе между главными персонажами фильма, роли которых исполнили Гелен Миррен и большой друг Украины Лиев Шрайбер, диалог звучит так:

– Якщо єгиптяни переможуть нас радянською зброєю, яку відповідь на це дасть вільний світ?

– Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій.

– Коли я була дитиною в Україні, вони били євреїв до смерті на вулицях заради розваги. Але я вже не та маленька дівчинка, що ховається в підвалі!

Тем временем россияне своим зрителям предлагают следующий перевод:

– Конфликт может иметь катастрофические последствия для всего мира.

– Я хорошо помню свое детство, как пряталась в погребе и дрожала от страха. Но я уже не та испуганная девочка.

Как писал OBOZ.UA ранее, в новом сезоне американского сериала "Белый лотос" среди актеров должен был появиться новый – серб Милош Быкович, вокруг которого разразился скандал. Стриминговую платформу HBO, которая будет снимать сериал, поклонники сильно раскритиковали из-за неудавшегося подбора каста, к протестующим даже присоединилось украинское министерство. Все подробности скандала и чем он завершился – узнайте в нашем материале.

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