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"Терминатору" уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Виктория Ряполова
Кино
3 минуты
1,2 т.
'Терминатору' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Первую часть американского научно-фантастического фильма "Терминатор" зрители увидели в далеком 1984 году. Необычная задумка легендарного режиссера Джеймса Кэмерона покорила миллионов. Вторая часть кинокартины вышла на большие экраны в 1991 году и стала не менее популярной. К слову, фраза Арнольда Шварценеггера "I’ll be back" ( "Я вернусь") вошла в число самых известных киноцитат.

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За эти 38 лет актеры любимого шедевра очень изменились. К сожалению, некоторых из них уже давно нет с нами. OBOZREVATEL покажет, как сейчас выглядят Сара и Джон Коннор, Кайл Риз, Терминатор Т-800 и Т-1000 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Терминатор Т-800 – Арнольд Шварценеггер

В первой части боевика Шварценеггеру было 37 лет, а во второй - 44. Карьера популярного актера вовсе не зависела от "Терминатора", так как задолго до съемок в фильме он уже был звездой. Однако именно роль железного киборга стала его визитной карточкой. Арнольд решил совместить кинематограф с политикой и стал губернатором Калифорнии. Но после двух сроков на данной должности возвращение на съемочную площадку нельзя назвать триумфальным, многие фильмы с его участием проваливались в прокате. Сейчас артисту 75 лет.

''Терминатору'' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Сара Коннор – Линда Хэмилтон

До первого "Терминатора" Линду никто не знал. Именно Джеймс Кэмерон подарил привлекательной актрисе популярность. Вторая часть боевика сделала девушку настоящей звездой. После нее Хэмилтон стали приглашать на телевидение и в другие успешные проекты. На момент съемок селебрити было 28 лет, сейчас – 66.

''Терминатору'' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Кайл Риз – Майкл Бин

Актер Майкл Бин в первом "Терминаторе" сыграл солдата из будущего, которого Джон Коннор (сын Сары) послал в 1984 год, чтобы защитить свою мать. Пара влюбилась друг в друга и стала родителями лидера сопротивления восстанию машин. Знаменитость, который на момент съемок был такого же возраста, как и Линда, не смог построить успешную карьеру в кинематографе. На его счету около 100 фильмов, однако он появлялся только в эпизодических ролях.

''Терминатору'' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Джон Коннор – Эдвард Ферлонг

Эдвард Ферлонг попал во второй фильм 13-летним подростком и сыграл будущего лидера сопротивления Джона Коннора. За свою дебютную работу звезда получил премию "Сатурн" и кинонаграду MTV в номинации "главное открытие года". В дальнейшем карьера Эдварда пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом – мужчину задерживали за вождение без водительских прав. Ходят слухи, что именно из-за этого Ферлонга не взяли на роль повзрослевшего Джона Коннора в "Терминаторе-3". По другим данным, он запросил огромный гонорар. Сейчас артисту 45 лет.

''Терминатору'' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

Терминатор Т-1000 – Роберт Патрик

В 1990 году Патрик прошел кастинг на роль робота Т-1000 во второй части фильма. Джеймс Кэмерон подчеркнул, что он выбрал актера на эту роль из-за его внешности. Данная работа стала успешной для Роберта. Всего за свою карьеру 64-летний артист появился в кинолентах около 140 раз.

''Терминатору'' уже 38 лет: как изменились актеры, сыгравшие главные роли в культовом боевике. Фото

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