Театр, кино и феминизм в новой комедии Франсуа Озона: интервью с актрисой Ребеккой Мардер

27 апреля в украинских кинотеатрах выходит французская детективная комедия "Мое преступление". Режиссер фильма – Франсуа Озон, один из самых продуктивных кинематографистов Франции, создатель известных лент "8 женщин", "Франц" и "Бассейн".

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Сюжет нового фильма выдающегося режиссера разворачивается в Париже в 1930-х вокруг красивой молодой актрисы по имени Мадлен. Ее обвиняют в убийстве известного продюсера, но ее подруга-юрист помогает девушке оправдаться благодаря версии о самозащите. С этого момента у главной героини начинается новая жизнь, полная славы и успеха, но со временем правда обличается.

Обозревателю удалось пообщаться с актрисой Ребеккой Мардер, исполняющей одну из ключевых ролей в фильме – Полин, адвокат и подруги главной героини.

Расскажите, пожалуйста, о том, как происходила работа над фильмом.

В течение семи лет я была в составе труппы театра "Комеди Франсез", поэтому театр был моей жизнью. Когда я прочла сценарий "Моего преступления", то обратила внимание, что текст перенимал театральность оригинальной пьесы с напряженными, остроумными репликами и современными темами. Это был знакомый мне мир, но с новым измерением: кино. Для меня было радостью вернуться в театр через кино.

Когда я читала сценарий, то хохотала вслух. Как и в театре, мы много репетировали, иногда прямо на съемочной площадке. Костюмы шили под нас.

Во время съемки площадка бушевала от волнения. Мы постоянно были в движении и съемки прошли очень быстро. Мне казалось, что я все время играла – это походило на драматическую непрерывность, которую вы испытываете на сцене, когда играете пьесу.

Мне это очень понравилось, потому что я действительно люблю эти две очень разные сферы работы. И я считаю большой удачей заниматься и кино, и театром.

Вы играете адвокат и лучшую подругу главной героини. Расскажите о своей героине и как вы подходили к роли.

Да, моя героиня начинается как лучшая подруга Мадлен, ее доверенное лицо и плечо, на котором можно плакать. Сначала она кажется сильнее из двух, но по ее упорной личности мы понимаем, что она хрупкая, особенно в сердечных делах.

Я готовилась к роли с мнением об адвокатах. Наконец адвокаты – это немного актеры, а судебный процесс – как театральный спектакль. Так что я подумала, что Полин – это актриса, которая поддерживает свою подругу.

Какие у двух центральных героинь отношения?

На первый взгляд, Полин и Мадлен могут показаться классическими соперницами: блондинка против брюнетки, наглая актриса против толковой адвокатки. Но их связь и соучастие делают их силой, с которой следует считаться. Этот дуэт тесно связан солидарностью. Они очень умны, но кроме того, они союзницы. Они решаются высказаться… Они рискуют. Они делают ставку на свое будущее как женщины.

Это история о дружбе в высоком смысле слова. В кино нечасто можно увидеть историю дружбы без сексуального подтекста, когда две женщины спят в одной кровати, принимают вместе ванну, и это для них дружба.

Можно ли считать "Мое преступление" феминистической картиной?

Моя персонажка изначально выражает феминистическую позицию. Она спрашивает журналиста, нормально ли это, когда женщина работает наравне с мужчиной, но получает за это меньшую зарплату.

Обе героини играют в ленте с фигурами маскулинной доминантности, например генеральный прокурор. Они решаются взять слово, и это происходит в 1930-е годы, когда женщины не имели права голоса, не могли иметь банковский счет.

Мне кажется, что эти две женские роли достаточно визионерские. Эти женщины хотят жить и работать. Это феминистские фигуры. Кроме того, эти невероятные женщины поддерживают друг друга. Они умны, они шьют других в дураках. Мне кажется, во всех этих фильмах 1930-х годов этого не хватало. Эта лента, прежде всего, о сестринстве. И я считаю, что это очень сильно подвешивает идею женской конкуренции, которая действительно не всегда существует. Почему бы женщины здесь должны быть соперницами?

Мне очень нравится. Это дружба, и там нет глупой блондинки и брюнетки, противопоставлений уму и телу. Здесь есть две девушки, и они обе очень умны. Благодаря взаимной поддержке им удается получить власть.