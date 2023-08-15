Своего придумать не могут. Россия украла у Pixar мультфильм 'Тачки', заменив его на 'Копейку': героев будут озвучивать российские политики

В России продолжается так называемый процесс импортозамещения, суть которого сводится к тому, что россияне попросту воруют продукт у ненавистного ними Запада. Так случилось и с киноиндустрией. Мультипликаторы страны-террористки представили мультфильм под названием "Копейка", который является точной копией культовой истории от Pixar "Тачки".

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Украденный мультфильм запускает в разработку компания "Гром". Проект представили на питчинге в Фонде кино. Об этом сообщают пропагандистские интернет-ресурсы.

Главные герои "Копейки", как можно было догадаться, – машины отечественного автопрома. Сюжет развернётся в автомобильном мире, над которым нависает угроза. Персонажи, среди которых "Лада", "Жигули" и другие, будут ездить по России, Китаю и Индии.

Тот или иной герой будет представлять разные концерны, которые якобы должны вложиться в мультик деньгами. На питчинге заявили, что "практически все компании согласились".

Не стали оригинальничать российские мультипликаторы и с главным героем. В американских "Тачках" это красный спорткар по имени Молния МакКуин. В "Копейке" главный герой также будет красного цвета, но это уже не спорткар, а ВАЗ-2101.

Самое эпичное, что "Гром" планирует привлечь к озвучке персонажей российских политиков. Представители студии уверяют, что уже договорились об этом почти со всеми кремлевскими прихвостнями, за исключением "одного человека, с которым ещё не разговаривали".

В сети уже даже пофантазировали, как будут выглядеть автомобильные версии известных российских террористов, включая президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

В сети тем временем задаются вполне логичным риторическим вопросом: "А в России какие-нибудь оригинальные идеи проскакивают хоть иногда?"

Ранее OBOZREVATEL писал, что по заказу российского пропагандистского "Первого канала" будет создан сериал о киевской княгине Ольге. Режиссером стала россиянка Валерия Гай Германика, пообещавшая "переосмыслить историю" и рассказать ее "по-новому".

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