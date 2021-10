Супермен сделал каминг-аут и стал бисексуалом. Детали

В новом комиксе издательства DC супергерой Джонатан Кент – новый Супермен, сын Кларка Кента и Лоис Лейн – признается в бисексуальности и будет бороться с психологическими проблемами. Создатели персонажа завили, что очень гордятся воплощением такой важной истории.

Об этом сообщается на сайте DC. Известно, что Джонатан Кент унаследует от отца сверхспособности, но встретится с выгоранием на основной работе.

В комиксе появится любовная линия. Так, значимой для Супермена станет встреча с репортером Джеем Никамурой, с которым у него и завяжется сперва дружба, а потом роман.

"Я всегда говорил, что всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros., разделяющим эту идею", – отметил писатель Том Тейлор.

Он указал, что Супермен всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. "Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей смогут увидеть себя в самом могущественном супергерое из комиксов", – добавил создатель сюжета.

В свою очередь главный креативный директор и издатель DC Джим Ли назвал новую историю "невероятным примером" для мира комиксов.

Новая книга от писателя Тома Тейлора и художника Джона Тиммса появится в продаже с 9 ноября.

