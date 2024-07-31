Студенты за копейки пересняли фильм о Гарри Поттере и прославились: это смешно до слез, но сеть в восторге. Видео

Сегодня, 31 июля, день рождения главного героя культового романа американской писательницы Джоан Роулинг, Гарри Поттера. Персонаж, которому исполнилось 44 года, добился особой популярности после выхода серии фильмов, снятых по мотивам произведения.

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Вдохновившись особой атмосферой известной киноленты, двенадцать студентов из колледжа Гринсборо собственноручно пересняли первую часть фэнтези. Компания друзей поделилась своим вариантом культового фильма, который за 10 дней набрал более 500 тысяч просмотров и прославил авторов, на Youtube-странице.

Группа ребят, работавшая над созданием ремейка, отметила, что они отсняли 2335 кадров, максимально приближенных к оригиналу "Гарри Поттера и философского камня". Имея достаточно маленький и ограниченный бюджет, студенты самостоятельно разработали каждую деталь, которая появлялась в кадре. В целом работа над материалом продолжалась 2 года и 7 месяцев.

"Каждый звуковой эффект является нашей собственной записью, все анимации и моделирование созданы исключительно группой из 12 друзей, которые живут вместе в колледже. Мы хотели сделать все сами, как любители, и просто получить удовольствие от процесса. Снято в нашем колледже в Гринсборо, штат Северная Каролина", – отметили авторы идеи.

В переснятом фильме двенадцать друзей воспроизвели все сцены популярного фильма, стараясь максимально идентично отыграть роль каждого персонажа. Несмотря на то, что ремейк выглядит довольно забавно, ведь большая часть реквизита была создана из подручных средств, тщательная работа студентов не осталась без внимания.

За десять дней переснятая кинолента о Гарри Поттере набрала более полумиллиона просмотров, а пользователи сети остались в восторге от увиденного.

"Это просто шедевр!"

"Это, безусловно, лучшая пародия кадров первого фильма о Гарри Поттере без использования звуков, изображений или ресурсов оригинала".

"Я только посмотрел это на прошлой неделе! Был совершенно поражен количеством вложенных в это усилий!"

"Буквально кинематографический шедевр, я наслаждался каждой секундой. Спасибо, ребята, за работу".

"Я просмотрел этот фильм. Он прекрасен, и я хотел бы вручить вам все награды. Великолепная работа!"

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