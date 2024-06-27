Его называют 'чистым готическим ужасом': что известно о хорроре 'Носферату' и почему сагу о вампире ждут миллионы кинофанатов

На днях появился первый трейлер фильма "Носферату", сценаристом и режиссером которого стал Роберт Эггерс. Он взял на себя ответственность создать качественный ремейк одноименного немого кино 1922 года, который стал одной из культовых экранизаций саг о вампирах.

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Мрачный трейлер за несколько дней собрал более шести миллионов просмотров. В комментариях его назвали "одним из самых волнующих" фильмов последних лет и "будущим шедевром".

Готическая картина расскажет об Эллене Хаттер в исполнении Лили-Роуз Депп, которую мучают кошмары. Героиня в поисках спасения обращается к профессору и охотнику на вампиров Дафо.

Как заявляет кинокомпания Focus Features, "Носферату" – это лента об "одержимости девушки и страшном вампире, который влюбился в нее и наводит невыразимый ужас". Адаптация истории Дракулы не будет романтичной. Уже в трейлере можно прочесть страх и панику в глазах молодой девушки, которой увлекся вампир.

Режиссер не раскрыл всех карт. Даже видео только немного открыло занавес событий на экране, минимизируя диалоги и скрывая основные сюжетные повороты. Интерес к будущей премьере подогревает еще и тот факт, что серьезно историю Дракулы уже давно не экранизировали.

Графа Орлака сыграл Билл Скарсгард, который действительно старался, вживаясь в роль. Он рассказывал, что учился понижать свой тембр голоса до минимально возможного уровня и каждый день до 6 часов проводил в гриме и костюмах.

Фильм обещает быть напряженным, визуально насыщенным и очень атмосферным. Для этого использовали не только мрачную цветокоррекцию и костюмы другой эпохи, но и подобрали соответствующие локации: дворец, больницу, горы и т.д.

"Я не мог придумать лучшего человека для ремейка этой классики, чем Роберт Эггерс. Давно я не был так взволнован фильмом", "Как же я соскучился по чистому готическому ужасу", "Роберт Эггерс собирается создать шедевр, я уже вижу это", – написали в комментариях.

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