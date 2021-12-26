Стало известно, когда выйдет второй сезон 'Бриджертонов' и о чем он будет. Видео

Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона нашумевшего сериала "Бриджертоны". Актеры, сыгравшие в нем, сообщили зрителям о продолжении 25 декабря – в годовщину выхода первой серии американского костюмного проекта.

Премьеру новой части драмы эпохи Регентства в Англии фанаты увидят уже 25 марта 2022 года, пишет Deadline. В ней мы узнаем о лорде Энтони Бриджертоне, в исполнении британского актера Джонатана Бейли, у которого в планах найти подходящую супругу для себя.

Стремясь сохранить фамилию, главный герой ищет дебютантку, которая будет отвечать всем его запросам и стандартам. Все попытки остаются тщетными, пока в Лондон из Индии не приезжает Кейт и ее младшая сестра Эдвина Шарма. Когда Энтони начинает ухаживать за младшенькой, старшая замечает истинную природу его намерений. Кажется, настоящая любовь не входит в список приоритетов Бриджертона.

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Когда Кейт попытается помешать союзу Энтони и Эдвины, она лишь сблизится со своим оппонентом. Это усложнит ситуацию, а зрителям подарит неожиданные сюжетные повороты.

В актерском составе по-прежнему останутся: Аджоа Андо (леди Дэнбери), Лоррейн Эшборн (миссис Варли), Харриет Кейнс (Филипа Фезерингтон), Бесси Картер (Пруденс Фезерингтон), Клаудия Джесси (Элоиза Бриджертон), Люк Ньютон (Колин Бриджертон), Голда Рошевел (Королева Шарлотта), Люк Томпсон (Бенедикт Бриджертон), Уилл Тилстон (Грегори Бриджертон), а также Джули Эндрюс в роли голоса леди Уистлдаун.

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