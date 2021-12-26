'Домашние игры' украинского режиссера Алисы Коваленко покажут на Netflix. Трейлер фильма

Документальный фильм "Домашние игры" украинского режиссера Алисы Коваленко покажут на одном из самых популярных стриминговых сервисов в мире Netflix. Документальную киноленту производства Украины, Франции, Великобритании и Польши сняли еще в 2017 году.

Радостной новостью режиссер, сценарист и оператор проекта Алиса Коваленко поделилась на личной страничке в Facebook. Украинка поблагодарила всех, кто причастен к созданию фильма.

"Мы сейчас на Netflix! Радостные новости к Рождеству и Новому году! Первый раз для украинского креативного документального фильма! Поздравляю всю нашу команду и сторонников", – написала девушка.

Как сообщает Украинская гильдия режиссеров, картина была добавлена ​​в каталог стримингового сервиса еще 23 декабря, однако пока она недоступна для просмотра.

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Фильм изображает жизнь Алины Шиловой, 20-летней киевлянки, которую может спасти от нищеты увлечения футболом. Девушка профессионально занимается спортом, но обстоятельства складываются неоднозначно: внезапно умирает ее мать.

На руках у юной спортсменки остаются маленькие брат и сестра – 6-летний Ренат и 7-летняя Регина. Алина становится им за мать. Ее спортивная карьера на грани провала. Вся их семья проживает в тесной однокомнатной квартире. Киевлянка хочет для брата и сестры лучшего детства, чем было у нее. Помимо этого, ей нужно ухаживать за полуслепой бабушкой.

На протяжении фильма спортсменка пытается выиграть матч собственной жизни, преодолеть трудности и достичь всех целей.

"Домашние игры" в 2018 году одержали победу на Одесском кинофестивале в конкурсе европейских документальных фильмов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минкульте Украины отреагировали на скандал вокруг сериала "Эмили в Париже" от Netflix. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что направит руководству стриминговой платформы официальную жалобу.