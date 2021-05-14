Стала известна дата выхода долгожданного спецвыпуска "Друзей". Видео

На стриминговой платформе HBO Max появился тизер спецвыпуска популярного американского сериала "Друзья": Воссоединение", в котором актеры появятся вместе впервые с момента завершения ситкома. Премьера запланирована на 27 мая.

Так, в долгожданном спецвыпуске поклонники увидят всех исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера. В проекте также снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Не ждите, что Росс, Рейчел, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи будут такими, какими вы их знали. Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не будем в образе… Мы все будем собой, настоящими людьми", –рассекретил подробности Дэвид Швиммер.

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Напомним, "Друзья" – американский комедийный сериал, в котором рассказывается о жизни шестерых друзей. Он выходил в эфир в 1994-2004 годах, а позднее был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали первые фото и видео со съемок специального выпуска сериала "Друзья", где появятся все главные герои.