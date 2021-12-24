'У нас есть все шансы номинироваться на Оскар', – создатели 'Мавки'

Украинский мультфильм "Мавка", выход которого запланирован на декабрь 2022 года, может претендовать на Оскар. Об этом заявил режиссер мультфильмов "Угнанная принцесса: Руслан и Людмила" и "Мавка" Олег Маламуж в интервью Youtube-канала "Титры".

Если посмотреть историю, кто получил анимационный Оскар, в основном это 95% американцев. И только два раза они отдали Оскар кому-то еще - это "Унесенные привидениями" и "Побег из курятника". Чтобы мы получили Оскар, нужно стать американской компанией. Тогда это реально. На мой взгляд, это, наверное, уже чисто политический ход. В основном дерутся Pixar из Disney. Я бы сказал так: у нас есть все шансы быть номинированными. В номинацию попасть, думаю, реально. Для европейских стран это уже достижение, потому что номинация на Оскар – это верхушка Айсберга. Можно ожидать, что получишь, но я все-таки реалист", - отметил режиссер анимации.

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По его словам, для украинского зрителя "Мавка" всегда будет актуальна, потому что Мавка, по сути, национальный герой.

"И когда мы только озвучили о создании проекта "Мавка", она четко заняла свою нишу и всем понравилась. Отсюда большое количество просмотров первого трейлера (45 млн. просмотров – ред.). Это очень хорошая находка, образ создан вовремя, подчеркнул Олег Маламуж. Сама история касается простых вещей: любить и не любить люди будут очень долго на протяжении всей своей жизни из поколения в поколение, а вопрос экологии и сохранения того, что у нас есть, становится все более актуальным".

Кроме этого, по мнению Олега Маламужа, мультфильм может стать хитом в Индии, где любят хорошую визуализацию.