'Скотч' для лица и десятки фильтров: пять малоизвестных фактов о сериале 'Клон', которые удивят многих. Фото

Бразильский мелодраматический телесериал "Клон" имел невероятный успех и транслировался в 93 странах. Сюжет проекта настолько поразил зрителей, что его продолжают пересматривать спустя 22 года после выпуска. К слову, завязавшийся на съемочной площадке роман между исполнителями главных ролей стал дополнительной причиной роста популярности сериала. За его героями до сих пор следят преданные фанаты.

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OBOZREVATEL хочет рассказать несколько интересных фактов о "Клоне", которые вы могли не знать. Изначально режиссер хотел назвать проект "Второй шанс" или "начать сначала" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Поскольку некоторые герои показаны в разные периоды жизни, чтобы сперва казаться моложе, они снимались со специальными тейпами – лентами для подтяжки лица. В конечных сериях "скотч" переставали использовать и начинали наносить специальный гримм.

2. Многие сцены "Клона" снимали в специально оборудованном огромном павильоне площадью 830 квадратных метров. А чтобы максимально правдоподобно передать атмосферу Марокко, использовалось огромное количество фильтров.

3. Сценаристы хотели создать максимально привлекательный образ Жади (сыграла Джованна Антонелли). Потому ее заставляли "увеличивать" грудь, подкладывая в белье специальные вставки. Также артистка носила накладные пряди, чтобы придать волосам объема. Знаменитость на протяжении съемок сидела на жесткой диете, дабы хорошо выглядеть в костюмах для танцев.

4. Долгое время съемки проходили в пустыне Сахара, при температуре около 50 градусов. Актерам было максимально тяжело сниматься в таких условиях, к тому же не выдерживала даже аппаратура. Техника не хотела включаться, а обувь буквально плавилась, потому артистам приходилось покупать специальные местные сандали, приспособленные для ходьбы по раскаленному песку.

5. Некоторые пикантные эпизоды с Жади и Лукасом снимали посреди пустыни. Во время них едва ли не произошло несчастье. Неподалеку от палатки обнаружили ядовитую змею, которая могла бы убить человека.

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