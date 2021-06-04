Съемки фильма "Миссия: невыполнима 7" остановлены из-за коронавируса

Съемки седьмой части экшн-фильма "Миссия: невыполнима" остановлены из-за коронавируса. Вся съемочная группа ленты была вынуждена уйти на 14-дневную изоляцию после того, как некоторые члены команды сдали положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, инфекция подозревается как минимум у 14 из 60 сотрудников киноплощадки. Многие из них – ближайшие помощники голливудского актера Тома Круза, основного продюсера и исполнителя главной роли в картине.

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Положительные тесты также сдали четыре танцовщицы, участвовавшие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза. Сам артист находится на двухнедельном карантине с 1 июня.

"Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съемок", –рассказал инсайдер издания.

Ранее Том Круз нецензурно выразился в сторону съемочной группы фильма "Миссия невыполнима". Как выяснилось, его не устроило то, что они не соблюдают санитарную дистанцию в период пандемии коронавируса.

Стало известно, что Том Круз планирует отправиться в космос ради съемок финальной части фильма "Миссия невыполнима".

Также актер проехался на крыше поезда во время съемок этого фильма.

Нагадаємо, "Миссия невыполнима" – это серия фильмов-боевиков, состоящая из шести частей, выпущенных с 1996 по 2022 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый тизер перезапуска культового сериала "Сплетница". Премьера картины состоится 8 июля.