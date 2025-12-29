Роберт Паттинсон и Зендея обручились в ромкоме 'Любит не любит' от А24: известна дата старта проката в Украине

Новая звездная пара Зендая и Роберт Паттинсон обручились. Правда, только для промо нового фильма "Драма", который выйдет в 2026 году.

Видео дня

A24 выкупили колонку в газете и обнародовали фейковое известие о помолвке. На постере изображена счастливая пара – Зендая (Эмма Гарвуд) и Роберт Патинсон (Чарли Томпсон). Как впоследствии выяснилось, эта публикация была частью промоушена к релизу "Любит на любит" (оригинальное название The Drama).

Фильм "Любит не любит"

"Любит не любит" (The Drama) – это романтическая комедия о помолвленной паре, чьи отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий накануне свадьбы.

Главные роли в ленте исполняет звездный дуэт одних из самых популярных голливудских актеров современности – Зендея и Роберт Паттинсон.

В режиссерском кресле – норвежский режиссер и сценарист Кристоффер Боргли, для которого это уже второй большой проект для студии A24 и одновременно его самая амбициозная работа.

Героиня Зендеи, Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books. А персонаж Роберта Паттинсона, Чарли Томпсон, – директор вымышленного Кембриджского художественного музея. Влюбленных объединяет не только романтическое чувство, но и любовь к книгам и искусству.

Счастливо обрученная пара проходит испытания, когда неожиданный поворот событий вносит хаос в их неделю свадьбы.

В ленте также снимаются Мамуду Ати ("Мир Юрского периода 3: Доминион", "Виды милосердия"), Алана Хаим ("Локричная пицца", "Одна битва за другой") и Хейли Гейтс ("Неграненые драгоценности", "Соперники").

Старт проката в Украине: 02.04.2026.

Фейк ради продвижения

В начале декабря 2025 года в американской газете The Boston Globe появилось объявление о якобы помолвке Зендеи и Роберта Паттинсона, которое вызвало волну обсуждений среди поклонников. Впоследствии выяснилось, что это часть промокампании к релизу "Любит не любит".

Объявление, стилизованное под классическую газетную заметку, содержало портрет актеров и имена их персонажей – Эммы Гарвуд и Чарли Томпсона. Редакция согласилась на публикацию, потому что события ленты разворачиваются в Бостоне, где также проходили съемки.

Фейковое сообщение фактически повторяет постер "Любит не любит", который стал первым публичным тизером проекта. Изображение впоследствии появилось и в официальных соцсетях A24 и Зендеи.

В объявлении была указана дата "свадьбы" — 3 апреля 2026 года, что совпадает с запланированным международным релизом фильма. А в Украине зрители смогут увидеть на большом экране ленту раньше — 2 апреля 2026-го.

Кроме "Любит не любит", Зендея и Роберт Паттинсон появятся вместе в частности в третьем фильме франшизы "Дюна", а также в ленте Кристофера Нолана "Одиссея". Оба проекта запланированы к выходу в 2026 году.