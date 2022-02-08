Режиссер Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях

Катерина Малай
Кино
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Режиссер Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях

Режиссер Стивен Содерберг, снявший трилогию о друзьях Оушена и "Заражение", возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях. Он считает, что не смог бы поставить фильм, где сюжет не раскрывает интимные отношения персонажей.

Такой комментарий раздался во время интервью изданию The Daily Beast. У режиссера спросили, поступали ли ему предложения снять боевик о людях со сверхчеловеческими способностями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Содерберг объяснил, что ему не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. Также ему в подобных триллерах не хватает сексуальных сцен.

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"Я не могу как следует понять вымышленный мир, и то, как построить в нем историю и прописать персонажей, если в этом мире нет секса. Не говоря уже о том, что можно управлять временем, преодолевать гравитацию и пускать лучи с пальцев. Там никто не тр*хается! Я не знаю, как вели бы себя люди в мире, где этому нет места", – сказал режиссер.

Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях

Он подчеркнул, что не считает супергеройские фильмы менее значимыми или престижными, чем его работы. Однако Стивен Содерберг все же не характеризует себя как кинематографиста, поэтому не знает, как подступиться к созданию подобного сюжета.

Также он добавил, что в блокбастерах обычно акцентируют внимание на зрелищности и фантазиях, поэтому не тратят время на то, чтобы рассказать зрителям о более "приземленных" деталях.

"Там не отвечают на вопросы, кто платит всем этим людям, на кого они работают и как вообще их деятельность стала профессией", – сказал режиссер. .

Режиссер подчеркнул, что не считает супергеройские фильмы менее значимыми

Корок о звезде:

Стивен Содерберг – – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и кинооператор. Прославился благодаря кинолентам "Секс, ложь и видео", "Трафик", за который получил "Оскар" за лучшую режиссерскую работу и "Трилогии Оушена".

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