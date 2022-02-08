Режиссер Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях

Режиссер Стивен Содерберг, снявший трилогию о друзьях Оушена и "Заражение", возмутился отсутствием секса в блокбастерах о супергероях. Он считает, что не смог бы поставить фильм, где сюжет не раскрывает интимные отношения персонажей.

Такой комментарий раздался во время интервью изданию The Daily Beast. У режиссера спросили, поступали ли ему предложения снять боевик о людях со сверхчеловеческими способностями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Содерберг объяснил, что ему не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. Также ему в подобных триллерах не хватает сексуальных сцен.

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"Я не могу как следует понять вымышленный мир, и то, как построить в нем историю и прописать персонажей, если в этом мире нет секса. Не говоря уже о том, что можно управлять временем, преодолевать гравитацию и пускать лучи с пальцев. Там никто не тр*хается! Я не знаю, как вели бы себя люди в мире, где этому нет места", – сказал режиссер.

Он подчеркнул, что не считает супергеройские фильмы менее значимыми или престижными, чем его работы. Однако Стивен Содерберг все же не характеризует себя как кинематографиста, поэтому не знает, как подступиться к созданию подобного сюжета.

Также он добавил, что в блокбастерах обычно акцентируют внимание на зрелищности и фантазиях, поэтому не тратят время на то, чтобы рассказать зрителям о более "приземленных" деталях.

"Там не отвечают на вопросы, кто платит всем этим людям, на кого они работают и как вообще их деятельность стала профессией", – сказал режиссер. .

Корок о звезде:

Стивен Содерберг – – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и кинооператор. Прославился благодаря кинолентам "Секс, ложь и видео", "Трафик", за который получил "Оскар" за лучшую режиссерскую работу и "Трилогии Оушена".

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