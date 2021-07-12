Режиссер Лозница – о фильме "Бабий Яр. Контекст": некоторые кадры никто никогда не видел

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст", снятого при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", состоялась на Каннском кинофестивале. Ленту украинского режиссёра Сергея Лозницы представили в программе "Специальный показ".

Как сообщил на пресс-конференции 12 июля Лозница, украинский зритель сможет увидеть этот фильм уже осенью в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Работая над этим фильмом, я хотел вернуть нам нашу историю, интерес к ней, показать вещи, события, которые, возможно, мы не хотим вспоминать, с которыми, возможно, не хотим иметь дело, но которые важны, – отметил режиссёр Сергей Лозница. – Лента "Бабий Яр. Контекст" не только рассказывает нам о трагедии, она также показывает человеческую природу, контекст, который влиял на поступки, которые совершали люди, живя в то время".

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Реставрация ряда изображений длилась несколько месяцев. "Некоторые кадры десятилетиями были похоронены в архивах – никто никогда их не видел, в том числе историки, специализирующиеся на Холокосте", – добавил он.

"Одним из таких эпизодов являются взрывы Крещатика в сентябре 1941 года. Центральная улица Киева была заминирована взрывчаткой с дистанционным управлением НКВД (советская спецслужба) до отступления Красной армии из Киева. Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после захвата города нацистами. Были жертвы среди гражданского населения, тысячи остались без крова. В Советском Союзе, который установил бомбы, не рассматривали человеческие и массовые жертвы как фактор, на который стоит обращать внимание при военном планировании. Ещё один редкий фрагмент, использованный в фильме, – кадры последней публичной казни в Киеве в январе 1946 года. 12 нацистских преступников повесили на центральной площади города, которая тогда была известна как площадь Калинина. 200 тысяч киевлян собрались, чтобы наблюдать за казнью. Вся сцена несет ощущение Средневековья. Или, возможно, библейского: "око за око", – рассказал Лозница.

Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", сообщил, что в рамках комплексной мемориализации Бабьего Яра Лозница создаст для будущего музея Холокоста инсталляцию.

"Мы живем во время последних очевидцев Холокоста. Понимание этого полностью меняет отношение к этой теме, – отметил во время пресс-конференции Илья Хржановский. – Ведь для молодого поколения, для будущих поколений и Вторая мировая, и Холокост есть или будут абстрактными темами. Чтобы дать им жизнь, мы должны говорить о них через эмоции. Сергей Лозница подвинул время. Благодаря его работе мы наблюдаем за событиями тех времен так, как будто они происходят сейчас. Наша задача – найти язык, который люди будут понимать и через много лет и который будет побуждать их эмоционально прожить эти события и оставаться человечными".

"Эта лента не о важных исторических персонах, а о трагедии человека, – отметил исполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Алексей Макухин. – Очень правильное название фильма – "Контекст". Наша цель – показать как можно больше контекста, ведь он дает лучшее понимание, почему произошла эта трагедия. История – это не только черное и белое, она имеет много оттенков. В центре ленты Лозницы – человек".

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Украина). Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Добавим: "Бабий Яр. Контекст" – седьмой фильм Сергея Лозницы, который пригласили в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".