Режиссер 'Игры в кальмара' рассекретил значение чисел в сериале

Режиссер южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек рассказал, какой смысл создатели драмы вложили в числа, представленные в нем. В частности, стало известно, почему сумма выигрыша составляла 45,6 миллиарда вон, а в соревновании участвовали 456 участников.

Об этом режиссер и главные герои – Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен рассказали в интервью для издания Vanity Fair на YouTube. Оказалось, что цифры были подобраны не случайно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Хван Док заявил, что перед съемками создатели выяснили, какова была самая большая сумма выигрыша в лотерею и специально немного увеличили ее. Отметим, что приз в "Игре в кальмаре" составлял 45,6 миллиарда вон или $38 236 481.

"40 миллиардов вон с чем-то — это был самый большой приз в лотерею, выигранный когда-то в Корее. Мы решили взять такой же денежный приз, а затем придумали и количество участников", – сказал он.

По словам режиссера, они не знали, сколько персонажей придется задействовать, поэтому кастинг на роль в сериале прошли около тысячи актеров. Однако позже выяснилось, что для участия в проекте нужно меньше героев.

"456 – это число, которое зрителям было бы легче запомнить", – говорится в комментарии.

Умножив число участников на 100 млн вон, которые выдавались победителям за каждого выбывшего, создатели получили число в 45,6 миллиардов.

Хван Док добавил, что ему бывает досадно, ведь фанаты иногда придумывают невероятные теории, связанные с цифрами в сериале. Он даже задумывался о том, чтобы присвоить себе несколько зрительских идей.

Напомним, что "Игра в кальмара" стала самой популярной киноработой за всю историю Netflix. Рекорд авторам киноленты удалось установить менее чем через месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер рассказывал о том, что ожидает зрителей во 2 сезоне "Игры в кальмара". Фанаты снова увидят главного героя в опасных условиях.