'Пятеро погибли, семеро исчезли': режиссер 'Довбуша' поделился трагическими новостями о своей кинокоманде

Режиссер украинского приключенческо-исторического блокбастера "Довбуш" Олесь Санин рассказал трагические новости о членах своей кинокоманды. Он отметил, что после начала войны многие встали на защиту Родины, однако, к сожалению, некоторые уже отдали жизнь за независимость или пропали без вести.

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Об этом деятель культуры рассказал в рамках международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, пишет "Детектор меди". По его словам, полномасштабное вторжение сильно повлияло на отечественную индустрию кино.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов. Оператор картины Сергей Михальчук сейчас в ВСУ, в разведке, и буквально сейчас он где-то на линии соприкосновения в Курской области. Двое актеров в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша", – поделился режиссер.

Олесь Санин отметил, что часть представительниц их творческой команды выехала с детьми за границу. Большинство из них продолжают свою деятельность в киноиндустрии: "Гала Отенко, наша художница по костюмам, за время войны сделала пять игровых картин как художница из костюмов в Польше и получила две награды Польской киноакадемии за это".

По словам Олеся Санина, когда его спрашивают, какую ленту дальше он планирует снимать в условиях войны, у режиссера есть четкий ответ: "Мой следующий фильм – победа". Сейчас они с командой активно работают над распространением блокбастера "Довбуш".

Дополнительно режиссер объяснил, что в сегодняшних условиях отечественная киноиндустрия постоянно сталкивается с разными проблемами. Несмотря на то, что среди зрителей растет спрос на украинские фильмы, государство практически прекратило финансирование.

"В этом году почти закончатся в прокате ленты, снятые до полномасштабной войны, а что дальше – это вопрос. Если говорить о моей личной истории, я надеюсь, что это будет коллаборация с Польшей, Германией, возможно, Францией", – отметил Олесь Санин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине.

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