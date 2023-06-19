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Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Анна Кравчук
Кино
3 минуты
1,5 т.
Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Иногда актеры так сильно вживаются в роль, что лучше сценаристов, режиссеров и продюсеров знают, как бы поступил или что сказал в той или иной ситуации их персонаж. Такая связь между артистом и героем, которого он воплощает на экране, дает свои плоды.

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Так, многие кинематографисты отказывались слепо следовать сценарию и вносили в него свои коррективы, которые, в конце концов, имели очень большой успех. OBOZREVATEL предлагает рассказать о некоторых их них.

Роберт Паттинсон изменил настроение Эдварда Каллена в "Сумерках"

Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Оказывается, режиссеры и сценаристы хотели, чтобы главный герой культовой вампирской саги был более мягким и улыбчивым. Им хотелось показать влюбленного вампира, который бы ничем не отличался от обычных своих сверстников. Однако Роберт Паттинсон видел своего персонажа угрюмым, серьезным и вечно погруженным в свои мысли. К слову, в книге Эдвард также описывается мрачным и отдаленным. Актера едва не уволили с фильма, поскольку он очень активно отстаивал свое мнение. В конце концов, создатели ленты пошли на уступки. Как мы видим, ставка сыграла.

Дженна Ортега изменила момент с платьем в сериале "Уэнсдэй"

Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Сериал "Уэнсдэй" стал мегапопулярным в конце 2022 года, а танец главной героини, который, к слову, актриса Дженна Ортега придумала сама, успел стать культовым. Как мы помним, тот самый танец Уэнсдэй Аддамс танцевала в красивом черном платье, которое для нее купил Вещь в честь Вороньего бала. По сценарию, увидев подарок, Уэнсдэй должна была воскликнуть что-то вроде: "О боже, я схожу с ума от этого платья и буквально ненавижу себя за это!" Однако Дженна Ортега заверила, что эта фраза совершенно не подходит ее мрачной и холодной на эмоции героине, поэтому ее вырезали.

Имельда Стонтон попросила добавить накладки в костюмы Долорес Амбридж из "Гарри Поттера"

Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Если вам симпатизирует Долорес Амбридж, то вы просто не смотрели "Гарри Поттера", ведь все фанаты франшизы буквально ненавидят эту антагонистку. Жесткая, властная, помешанная на контроле и просто очень злая профессорша хотела казаться совсем другой – белой и пушистой. И Имельда Стонтон это понимала, ведь очень тонко прочувствовала своего персонажа. Именно поэтому актриса попросила сделать накладки в своем костюме, за счет которых она выглядела более мягкой и округлой. А благодаря набивке в районе бедер походка Амбридж стала похожа на утиную, что также добавило героине правильного настроения.

Джонни Депп не произнес 85% реплик в фильме "Эдвард Руки-ножницы"

Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Совместные работы Джонни Деппа и режиссера Тима Бертона – это всегда шедевры. Исключением не стал и фильм "Эдвард Руки-ножницы". Актер признавался в одном из своих многочисленных интервью, что отмел 85% своих реплик. Он считал, что словарный запас Эдварда должен быть очень скудным. Таким образом его персонаж вызывал больше сочувствия. Более того, некоторые фразы Депп менял уже на съемочной площадке, вживаясь в образ несчастного молодого человека с ножницами вместо рук. Например, когда у Эдварда спрашивали об отце, он должен был ответить: "Он умер". Вместо этого Депп произнес: "Он не проснулся". Эта фраза, по мнению актера, больше раскрывала персонажа, демонстрируя его наивность и уязвимость.

Вупи Голдберг придумала культовую фразу своей героини в "Привидении"

Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Часто бывает, что фразы, которые актеры говорят во время съемок чисто случайно, становятся культовыми. Так случилось и с героиней Вупи Голдберг в легендарном фильме "Привидение". Это было в сцене, когда Ода Мэй Браун приходит к Молли Дженсен (Деми Мур) и с максимально серьезным выражением лица говорит: "Молли, ты в опасности, девочка". Хотя в сценарии была прописана такая реплика: "Он говорит, что ты в опасности". Согласитесь, получилось намного драматичнее и интереснее.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти вопиющих киноляпах из голливудских фильмов. Эти сцены вызвали у зрителей немало вопросов. Все подробности – в нашем материале.

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