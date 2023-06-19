Пять случаев, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор

Иногда актеры так сильно вживаются в роль, что лучше сценаристов, режиссеров и продюсеров знают, как бы поступил или что сказал в той или иной ситуации их персонаж. Такая связь между артистом и героем, которого он воплощает на экране, дает свои плоды.

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Так, многие кинематографисты отказывались слепо следовать сценарию и вносили в него свои коррективы, которые, в конце концов, имели очень большой успех. OBOZREVATEL предлагает рассказать о некоторых их них.

Роберт Паттинсон изменил настроение Эдварда Каллена в "Сумерках"

Оказывается, режиссеры и сценаристы хотели, чтобы главный герой культовой вампирской саги был более мягким и улыбчивым. Им хотелось показать влюбленного вампира, который бы ничем не отличался от обычных своих сверстников. Однако Роберт Паттинсон видел своего персонажа угрюмым, серьезным и вечно погруженным в свои мысли. К слову, в книге Эдвард также описывается мрачным и отдаленным. Актера едва не уволили с фильма, поскольку он очень активно отстаивал свое мнение. В конце концов, создатели ленты пошли на уступки. Как мы видим, ставка сыграла.

Дженна Ортега изменила момент с платьем в сериале "Уэнсдэй"

Сериал "Уэнсдэй" стал мегапопулярным в конце 2022 года, а танец главной героини, который, к слову, актриса Дженна Ортега придумала сама, успел стать культовым. Как мы помним, тот самый танец Уэнсдэй Аддамс танцевала в красивом черном платье, которое для нее купил Вещь в честь Вороньего бала. По сценарию, увидев подарок, Уэнсдэй должна была воскликнуть что-то вроде: "О боже, я схожу с ума от этого платья и буквально ненавижу себя за это!" Однако Дженна Ортега заверила, что эта фраза совершенно не подходит ее мрачной и холодной на эмоции героине, поэтому ее вырезали.

Имельда Стонтон попросила добавить накладки в костюмы Долорес Амбридж из "Гарри Поттера"

Если вам симпатизирует Долорес Амбридж, то вы просто не смотрели "Гарри Поттера", ведь все фанаты франшизы буквально ненавидят эту антагонистку. Жесткая, властная, помешанная на контроле и просто очень злая профессорша хотела казаться совсем другой – белой и пушистой. И Имельда Стонтон это понимала, ведь очень тонко прочувствовала своего персонажа. Именно поэтому актриса попросила сделать накладки в своем костюме, за счет которых она выглядела более мягкой и округлой. А благодаря набивке в районе бедер походка Амбридж стала похожа на утиную, что также добавило героине правильного настроения.

Джонни Депп не произнес 85% реплик в фильме "Эдвард Руки-ножницы"

Совместные работы Джонни Деппа и режиссера Тима Бертона – это всегда шедевры. Исключением не стал и фильм "Эдвард Руки-ножницы". Актер признавался в одном из своих многочисленных интервью, что отмел 85% своих реплик. Он считал, что словарный запас Эдварда должен быть очень скудным. Таким образом его персонаж вызывал больше сочувствия. Более того, некоторые фразы Депп менял уже на съемочной площадке, вживаясь в образ несчастного молодого человека с ножницами вместо рук. Например, когда у Эдварда спрашивали об отце, он должен был ответить: "Он умер". Вместо этого Депп произнес: "Он не проснулся". Эта фраза, по мнению актера, больше раскрывала персонажа, демонстрируя его наивность и уязвимость.

Вупи Голдберг придумала культовую фразу своей героини в "Привидении"

Часто бывает, что фразы, которые актеры говорят во время съемок чисто случайно, становятся культовыми. Так случилось и с героиней Вупи Голдберг в легендарном фильме "Привидение". Это было в сцене, когда Ода Мэй Браун приходит к Молли Дженсен (Деми Мур) и с максимально серьезным выражением лица говорит: "Молли, ты в опасности, девочка". Хотя в сценарии была прописана такая реплика: "Он говорит, что ты в опасности". Согласитесь, получилось намного драматичнее и интереснее.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти вопиющих киноляпах из голливудских фильмов. Эти сцены вызвали у зрителей немало вопросов. Все подробности – в нашем материале.

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