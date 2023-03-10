Пять лучших романтических комедий, которые поднимут настроение и подарят веру в лучшее

Во времена, переполненные тревогой и потерями, необходимо давать себе время для отдыха от негативных эмоций. Просмотр фильма – один из самых простых способов отвлечься от неприятных новостей и переживаний. В частности, легкие романтические комедии помогут быстро поднять настроение.

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OBOZREVATEL решил поделиться подборкой из 5 лент, от которых зритель получит только положительные впечатления.

Билет в Рай, 2022

Это приключенческая комедия, наполненная летними мотивами, легкими шутками и меткими саундтреками. Родители уже взрослой дочери, развевшиеся много лет назад, отправляются на Бали, чтобы не позволить юной девушке жениться на иностранце. Бывшие супруги уверены, что дочь совершает ошибку, которую когда-то совершили они, поженившись. Однако на пути к цели экс-влюбленным придется пройти сложный путь от ненависти к сотрудничеству, а может быть, им даже удастся возродить давно угасшие чувства?

Дождливый день в Нью-Йорке, 2019

Драматическая кинокартина с Тимоти Шаламе и Селеной Гомез получила много одобрительных отзывов от критиков и зрителей. Атмосфера шумного города и романтическая история с меткими шутками о киноактере и охотящейся за сенсацией журналистке отвлечет от будничных проблем.

Возлюбленный из будущего, 2013

Хотя раз в жизни каждый задумывался, что изменил бы, если бы мог вернуться в прошлое. Главный герой комедии "Любимый из будущего" Тим точно знает, что возвращался бы на первое свидание с красивой девушкой, пока оно не пройдет идеально. Но хватит ли этого, чтобы построить удачные отношения?

Бывшая с того света, 2020

Увлекательная комедия с мистическими мотивами расскажет об известном писателе, переживающем творческий кризис. Чтобы вдохновиться сюжетом для новой книги, он приглашает домой провидицу, случайно вызывающую дух покойной жены своего клиента. Призраку покойницы приходится не только смириться со своей смертью, но еще и отбить мужа у его новой жены.

Красавица на всю голову, 2018

Главная героиня чувствует себя непривлекательной из-за лишнего веса и всеми силами пытается похудеть, обрести любовь и стать увереннее. Однако на помощь ей пришли не изнурительные диеты, а сотрясение мозга. После сильнейшего удара девушка уверена, что кардинально изменилась и стала настоящей моделью. Именно так ее начинают видеть окружающие.

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