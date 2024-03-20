Пять фильмов о проблеме беженства по всему миру

21 марта в украинском прокате покажут лучший польский фильм 2023 года – скандальный "Зеленый кордон", который устроил много шума накануне польских выборов. Против нового фильма легенды польского кино режиссера Агнешки Голланд высказался сам президент Анджей Дуда. Политическая атака на кинематографистку и ее произведение сопровождалась массированной кампанией в сети – фильм засыпали негативными отметками на рейтинговых платформах еще до начала кинопроката.

Агнешка Голланд понимала, что касается самой болезненной и закрытой темы для Польши, касающейся кризиса с беженцами. Об этой проблеме снимали кино в разных странах. В преддверии проката собрали 5 фильмов о проблеме беженства.

"Зеленая граница" / Green border, реж. Агнешка Голланд (2023)

События разворачиваются вокруг так называемой "зеленой границы" между Беларусью и Польшей. Беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза, который пропаганда Лукашенко изображает как ворота в рай. Они обещают мигрантам легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки-польки Юлии, молодого белорусского пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Это вымышленная история, основанная на реальных фактах миграционного давления Беларуси на Европейский Союз. Но автор(ы) сценария провели исследование кризиса, проводили интервью с беженцами, пограничниками и активистами, чтобы наполнить историю реальными фактами людей с разных сторон конфликта.

"Персеполис"/Persepolis, реж. Маржан Сатрапи, Венсон Паронно (2007)

Анимационная адаптация графических мемуаров Маржан Сатрапи, французской художницы иранского происхождения. На примере собственной семьи автор изображает историю бурных политических и социальных перемен, постигших Иран во второй половине 20 века, среди которых диктатура Шаха, Исламская революция и война с Ираком, которую начал Садам Хуссейн.

Главной героиней стала смелая и дерзкая девочка Маржан, фанатеющая от Брюса Ли, слушающая пластинки Bee Gees и Iron Maiden и отчаянно пытающаяся понять мир вокруг. Но он сужается и становится все более опасным. Ее родных и близких преследуют, тысячи людей оказываются за решеткой. Западный образ жизни отныне объявлен враждебным, режим фанатических моралистов одевает женщин в хиджабы, и в Иране становится совсем тесно для тех, у кого свобода – самая высокая ценность. А Маржан именно такая девочка, готовая написать на кофте "Punk is not ded".

"Побег"/Flee, реж. Йонас Поэр Расмуссен (2020)

Еще один анимационный фильм стал триумфом на премии Оскар, получив три номинации. Впервые в истории премии анимационный фильм был номинирован как Лучший документальный полнометражный фильм и Лучший международный фильм.

"Бегство" рассказывает чрезвычайно правдивую историю мужа, Амина, который на пороге бракосочетания впервые раскрывает свое скрытое прошлое. Он вспоминает, как в детстве был вынужден бежать с матерью и братом из родной страны, Афганистана, в неизвестность, рискуя жизнью. На основе аудиозаписей был создан анимационный фильм, изображающий воспоминания и настоящее.

"Этот дождь никогда не кончится", реж. Алина Горлова (2021)

В центре этого украинского документального фильма 20-летний Андрей Сулейман, убегающий с родителями из Сирии. Однако война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

Алина Горлова создала мощное и зрительно увлекательное путешествие сквозь бесконечный человеческий цикл войны и мира. За это фильм стал Лучшим полнометражным фильмом на фестивале документального кино Festival dei Popoli (2020) и получил награду IDFA как "Лучший полнометражный фильм" в секции "Первое появление" (First Apperance).

Лимб / Limbo, реж. Бен Шаррок (2020)

Не драмами единственными. Режиссер Бен Шаррок упаковал историю, затрагивающую проблематику беженства, в забавную и острую межкультурную сатиру. Фильм тонко сочетает трудности и надежду на опыт беженцев.

Главный герой Омар – перспективный молодой музыкант. Разведенный со своей сирийской семьей, он застрял на отдаленном шотландском острове в ожидании ответа на его запрос на убежище. Фильм рефлексирует опыт беженца на далеком шотландском острове, где пейзажи в стиле Веса Андерсона служат метафорой нового и опасного.