Пять безудержно смешных комедий о неудачниках. Трейлеры

Каждую третью пятницу декабря (в 2021 году – 17-е число) отмечается неофициальный праздник День неудачника, или День аутсайдера. Эта одновременно и веселая, и грустная дата посвящена поддержке людей, которые регулярно попадают в нелепые ситуации и при всех усилиях добиваются отрицательных результатов.

Организаторы Дня неудачника призывают всех таких людей не сдаваться, научиться улыбаться своим промахам и продолжать бороться, чтобы все же добиться успеха. В этот необычный праздник OBOZREVATEL рассказывает о пяти комедиях, герои которых попадают в различные передряги, но в итоге не падают духом.

Нед и Конор, два совершенно разных парня, делят комнату в ирландской школе-интернате. Замкнутый интроверт Нед кажется абсолютно неинтересной личностью веселому и общительному Конору, звезде команды по регби. Но обстоятельства складываются так, что судьба сближает ребят и между ними завязываются дружеские отношения.

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Изобретатель Роберт Аксель считает себя настоящим гением, но однажды теряет все, когда одно из его творений калечит тысячи покупателей. После тюрьмы и нескольких лет затворничества он готов восстановить репутацию и многомиллионную империю. Но пока ему предстоит уговорить 22-летнюю дочь пустить его пожить.

1928 год. Известный иллюзионист по просьбе коллеги едет на Лазурный Берег, чтобы разоблачить молодую привлекательную мошенницу, которая якобы обладает способностью вызывать духов. Она обворожила владельца богатого наследства и его мать, но это не устраивает остальных членов семьи.

Мортон Шмидт в школе был отличником ("ботаном"), а Грег Дженко – крутым парнем. Оба поступили в полицейскую академию и стали напарниками в велопатруле. Но их завербовывают в тайный отдел и посылают на спецзадание – раскрыть систему наркоторговли в школе.

Музыкант Джек никак не может добиться успеха на профессиональном поприще и вынужден играть в барах на окраинах городка. Неудачи побуждают его принять решение о завершении творческой карьеры.

Однако неожиданно он попадает в альтернативную реальность, где у общества стерта память о знаменитых группах. Джек решает воспользоваться этим и выдает хиты Beatles за свои.

Ранее OBOZREVATEL назвал 10 лучших сериалов 2021 года. "Игра в кальмара" в рейтинге, который появился на сайте IMDb, – лишь на третьем месте.