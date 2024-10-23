Президент рекомендует: любимые фильмы лидера Франции Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон, президент Франции, обожает старые французские фильмы 60-70-х годов. Жена известного политика Бриджит Макрон тоже любит кино, даже снялась в третьем сезоне сериала "Эмили в Париже".

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Политик назвал подборку любимых фильмов в интервью сайта Variety. "Список небольшой, и ленты достаточно старые, однако я люблю этот период французского кинематографа", – утверждает президент Эммануэль Макрон.

"Сто тысяч долларов на солнце"

Франко-итальянский фильм режиссера Анри Вернея, вышедший на экраны в 1964 году. События в картине происходят в небольшом городке на севере Африки в компании грузоперевозок. Главными героями являются трое водителей: Рокко, Марек и Митч-Митч, все они работают на босса, прозванного "Свеклой".

Когда на базу прибыл новый трейлер, руководитель нанимает на работу мужчину с поддельными документами и сомнительной репутацией – Джона Штайнера. Его взяли на работу, чтобы он перевез на машине контрабанду. Но накануне отъезда Рокко узнает, что в новом трейлере есть что-то ценное на сумму сто тысяч долларов, и решает его похитить. В главных ролях снимались Жан-Поль Бельмондо, Лино Вентура и Бернар Блие.

"Дядюшки-гангстеры"

Детективная комедия режиссера Жоржа Лотнера, появившаяся на экранах в 1963 году. История в фильме начинается со знакомства зрителей с бизнесменом по имени Фернанд. У него был лучший друг – главный гангстер в городе. Через некоторое время бандит умирает и перед самой смертью просит Фернанда присмотреть за его дочерью Патрисией и всей гангстерской компанией. Фернанд действительно взял все в свои руки, однако это не понравилось бывшим друзьям "короля" бандитов, и они объявили ему войну. В главных ролях снимались Лино Вентура, Бернар Блие и Франсис Бланш.

"Второе дыхание"

Более современный фильм, чем предыдущие, который вышел на экраны в 2007 году. Главный герой Гюстав Менда убегает из французской тюрьмы и планирует поехать в Италию, ведь там его ждет совсем другая, нормальная жизнь вместе с любимой. Но чтобы осуществить план, ему нужно много денег, поэтому Гюстав вынужден взяться за новое дело. Но все не так просто, ведь мужчину разыскивает не только полиция, но и давние знакомые, которые считают его предателем после одной из общих уголовных махинаций. Главные герои – Даниэль Отей, Моника Беллучи и Жак Дютрон.

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