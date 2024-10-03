От 'Джокера' до 'Трансформеров': какие фильмы можно посмотреть в кино этого октября. Трейлеры

В украинских кинотеатрах стартуют премьеры интересных фильмов, а также продолжается показ осенних популярных фильмов. Любителям кино есть из чего выбрать – от увлекательных фэнтези до ужасов.

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OBOZ.UA подготовил сборник фильмов, которые можно посмотреть в этом октябре. Выбор кинолент довольно большой – на разные вкусы зрителей, как взрослых, так и детей.

"Трансформеры: Начало"

Фильм режиссера Джоша Кули, ранее получившего "Оскар" за свою режиссерскую работу "История игрушек 4". Американский научно-фантастический боевик "Трансформеры: Начало" является восьмым вкладом в одноименную франшизу. Премьера в Украине прошла 19 сентября 2024 года.

Анимационная картина показала, как образовалась родина всех автоботов и десептиконов. В этой части фанаты фильма также смогут понять подлинную причину противостояния между Оптимусом и Мегатроном. Начинается история с того, что из-за потери Матрицы Лидерства планета Кибертрон медленно приходит в упадок из-за нехватки Энергона. Поэтому боты вынуждены работать в шахтах, чтобы получить ценный ресурс. Среди этих трудолюбивых машин находятся лучшие друзья – Орион Пакс и D-16.

В фильме герои попадают в разные неприятные ситуации. Однако, под конец сюжета друзья, которые имели одни цели и взгляды по борьбе за будущее родной планеты, начинают не понимать друг друга. В общем это очень увлекательная и динамичная кинолента. Можно смело собраться всей семьей в кино для просмотра этого фильма, ведь он будет интересен как для детей, так и для взрослых.

"Джокер: Безумие на двоих"

Фильм является продолжением ленты "Джокер", вышедшей в 2019 году. Это криминальная драма и триллер, который будет интересен любителям "острых" эмоций. В фильме Харли Квинн сыграет Леди Гага, а Джокера – Хоакин Феникс.

В этой киноленте Артур Флэк (Джокер) снова насильно попадает в психбольницу после очередного преступления. В заведении для душевнобольных Джокер проводит серые и похожие друг на друга дни. Но все изменилось в тот момент, когда он знакомится с Харли, тоже пациенткой психбольницы. Они начинают много времени проводить вместе и тогда становится ясно, что у главных героев больше общего, чем казалось на первый взгляд. Жизнь Джокера и Харли кардинально меняется после их знакомства и они снова готовы к новым преступлениям.

В общем, в этой киноленте мы будем наблюдать за тяжелой судьбой главного героя, его дорогой к безумию, почувствуем его психологическое состояние, увидим жизнь Джокера, заполненную болью и безнравственностью.

"Геллбой: Горбун"

События в фильме разворачиваются в 1950-х годах. Главный герой, Геллбой, являющийся полудемоном-получеловеком, работает в Бюро паранормальных исследований. По заданию руководства Геллбой оказывается в горах и находит поселение, в котором живут ведьмы. Также в поселке главный герой встречает Горбаня. Вор терроризирует местных жителей, собирает их души и покоряет их. В киноленте разворачивается серьезная стычка между Геллбоем и Горбанем.

Режиссером фильма является Брайан Тейлор, а сценаристами являются Майк Миньола и Кристофер Голден. В главных ролях играют Джек Кесси, Джефферсон Уайт и Аделин Рудольф.

"Хищный лес"

Фильм идеально подходит для любителей ужасов и для тех, кто любит "пощекотать" себе нервы. В киноленте главными героями есть мать-одиночка и ее дети. Но они не могут переступать порог своего дома, иначе семья будет под угрозой нападения неизвестных существ, ожидающих их в лесу. Семья всегда должна быть вместе, ведь на каждом шагу их ждет опасность. И все меняется, когда один из сыновей исчезает. Тогда мать вместе с детьми вынуждена покинуть безопасный дом, чтобы найти мальчика.

По жанру фильм совмещает в себе триллер и ужасы. В главных ролях есть Хелли Берри, Кристин Парк, Стефани Лавин, Мэтт Андерсон. Режиссером – Александр Ажа.

"Бегмен"

Фильм ужасов, после которого вы точно не сможете уснуть. Режиссером выступает Колм МакКарти, снявший фильм по сценарию начинающего Джона Халма. Удачные работы Колма - "Острые картузы", "Шерлок" и "Черное зеркало".

Сюжет фильма начинается со знакомства зрителей с отцом и его сыновьями – Патриком и Лиамом. Для того чтобы дети были послушными, мужчина рассказывал им ужасные истории. В его рассказах какое-то неизвестное ужасное существо по имени Бегмэн приходит к непослушным детям и прячет их в мешок. Ребята настолько поверили в эту историю, что Патрик даже слышал стук монстра в окно почти каждую ночь. Но со временем дети повзрослели и покинули дом, забыв страшные рассказы отца.

Но впоследствии Патрик все же возвращается в родительский дом вместе со своей новой семьей – женой и сыном Джейком. Человек думал, что жить в доме, где он провел все детство, было хорошей идеей. Но с течением времени по приезду домой Патрик понял, что это была большая ошибка. Старые кошмары начали возвращаться. Герой уже не уверен, что это были просто страшилки и очень волнуется уже не за себя, а за свою семью.

Актеры, отснявшиеся в фильме – Сэм Клафлин, Антония Томас и Уильям Гоуп.

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