Появился официальный трейлер будущего романтического фильма 'После падения': дата премьеры

Независимый украинский кинодистрибьютор "Вольга Украина" представил официальный трейлер и постер будущего романтического фильма "После падения" – третьей части франшизы "После" за бестселлерами американской писательницы Анны Тодд. Премьера ожидается в кинотеатрах нашей страны 2 сентября.

Видео появилось на Youtube-странице компании. Главные роли в популярной франшизе выполнили Джозефин Лэнгфорд (младшая сестра актрисы Кэтрин Лэнгфорд из шоу "13 причин почему" и детектива "Ножи наголо") и Хиро Файнс-Тиффин (племянник Рэйфа и Джозефа Файнсов). В трейлере также появляется новичок франшизы – актер и модель Картер Дженкинс (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца новости).

Видео дня

По сюжету, только влюбленная пара – Тесса Янг и Хардин Скотт принимают важное решение о своих сложных отношениях – правда об их семье ставит под сомнение все, что они знали раньше о близких и самих себе. Сможет ли их страстный роман выстоять перед тайнами прошлого и неизвестностью будущего?

Финальные третья и четвертая части франшизы "После" снимались бок о бок осенью 2020-го года с соблюдением всех правил безопасности. Как сообщалось ранее, к актерскому составу "После падения" присоединилась лауреат премии "Оскар" Мира Сорвино ("Большая Афродита", "Водитель для копа"), заменившая Сельма Блэр в роли мамы главной героини.

Кроме того, в фильме сыграют звезда шоу "Жуткие приключения Сабрины" Ченс Пердомо, звезды шоу HBO "Футболисты" и "Настоящая кровь" Кеббел и Стивен Мойер. Фильмы поставила известный инди-режиссер Кастиль Лэндон.

Первая часть "После" вышла на большие экраны весной 2019-го года, возглавив бокс-офис более дюжины стран, включая Украину. Картина Дженни Гейдж стала фильмом года по версии Teen Choice Awards и E! People's Choice Awards.

Вторую часть франшизы – фильм "После ссоры" снял режиссер культовых "Жестоких игр" Роджер Кембл, а к основному актерскому составу присоединился популярный актер и инфлюенсер Дилан Спроус. Фильм вышел на экраны в первых числах сентября 2020 года и, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, стал успешнее первой части. "После ссоры" дебютировал в украинском бокс-офисе на втором месте после блокбастера "Тенет".