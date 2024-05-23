Почему обидели Шарлиз Терон? Самое интересное о громком блокбастере 'Фуриоса: Безумный Макс. Сага'

В Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года "Фуриоса: Безумный Макс. Сага". С сегодняшнего дня, 23 мая, картина начала свой путь по украинским кинотеатрам.

OBOZ.UA побывал на презентации одного из главных блокбастеров года и расскажет интересные подробности о фильме и его закулисье.

Режиссером картины выступил Джордж Миллер, снявший предыдущие части "Безумного Макса". Главные роли в "Фуриосе" исполнили Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Чарли Фрейзер и Том Берк.

По сюжету нам предлагают представить, каким может быть конец света, который в очередной раз не стал концом человечества. Действие картины разворачивается 45 лет спустя после гибели цивилизации. В одном из зеленых райских уголков удалось выжить и укрыться племени амазонок, живущих по законам матриархата. Маленькую Фуриосу, жительницу этого края, похищают браконьеры. Девочку вывозят в образовавшуюся после конца света пустыню. Так беспрерывно идут конфликты между кланами за самое ценное – воду, еду, топливо.

Фуриоса попадает во владение жестокого лидера одной из банд Дементуса (Крис Хемсворт) – главного злодея фильма, который всяческими способами пытается выведать у ребенка, где находится ее обетованная земля, где так много красивых и здоровых женщин, воды и провизии. Девочка молчит (киноманы насчитали, что у героини всего за весь фильм будет не больше 30 реплик), а между тем Дементус привязывается к ней, возит везде с собой и даже подумывает вырастить своей наследницей. Однако у девушки другие планы: она мечтает отомстить самодуру за страдания, пережитые ее матерью, которая пыталась спасти дочь, а также вернуться домой.

Дементус тем временем разжигает в истощенной пустыне конфликт за конфликтом. Режиссер переносит зрителей в мир фантастических противостояний на фоне невероятных каньонов между людьми, автомобилями и механизмами разной сложности. "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" – это марафон в 148 минут, который пролетит для зрителей со скоростью спринта. Непрерывно рычат моторы, машины в секунды перемалываются в месиво в песке. Снят так драйвово, что физически ощущаешь через объектив камеры этот песок на зубах и ветер пустыни.

Продюсер фильма Даг Митчелл в интервью журналу Total Film рассказывал, как проходили съемки одной из самых масштабных экшен-сцен. На съемку фрагмента, занимающего в картине около 15 минут, ушло 78 (!) съемочных дней. В работе было задействовано более 200 каскадеров. Надо сказать, что все бесконечные трюки, взрывы и потасовки действительно сняты с невероятной самоотдачей тех, кто был ответственен за эту сторону ленты.

Режиссер картины Джордж Миллер в своем произведении стремится показать, как человечество может самое себя уничтожить и что может его спасти и способствовать восстановлению. Правители городов в мире "Безумного Макса" не думают о тех, за кого взяли ответственность (в одной из сцен показывают, как несчастные люди, вынужденные жить в норах, питаются опарышами, выращиваемыми на мертвых телах павших воинов). Людей во власти интересует только одно – имперское величие. Между тем Фуриоса становится символом надежды на светлую жизнь.

Джордж Миллер – автор всех постапокалиптических боевиков о Безумном Максе. Первую картину он снял в 1979 году – о полицейском, который мстит за смерть семьи в постапокалиптической Австралии. В главной роли снялся молодой и тогда еще совсем никому не известный Мэл Гибсон. Дебют стал международным хитом, собравшим около 100 миллионов долларов в прокате. В 1981 году Миллер снял сиквел "Безумный Макс 2: Воин дороги". В 1985 году серия продолжилась фильмом "Безумный Макс 3: Под куполом грома". Четвертый фильм – "Безумный Макс: Дорога ярости" – появился уже в 2015 году.

В этой части Фуриосу играет голливудская знаменитость Шарлиз Терон. Поначалу режиссер публично заявлял, что она будет работать и в нынешнем его фильме. А так как речь здесь о детстве и юности воительницы Фуриосы, актрису в кадре "омолодят" с помощью технологий. Однако впоследствии Джордж Миллер отказался от этой идеи. По его словам, применение компьютерной графики в данном случае смотрится недостаточно убедительно. "Это, безусловно, была бы Шарлиз Терон, если бы "Фуриосу" снимали до "Безумного Макса: Дороги ярости". Сначала я думал, что мы можем "остановить" старение. Но потом я посмотрел "Гемини" Энга Ли и "Ирландца" Мартина Скорсезе, где технологии омоложения актеров выглядят неубедительно", – объяснил режиссер в интервью журналу Empire Magazine.

Шарлиз Терон в интервью The Hollywood Reporter не скрывала: она расстроена, что не вернется к роли в приквеле: "Я люблю этого персонажа и благодарна, что смогла сыграть маленькую роль в его создании. Фуриоса всегда будет в моих мыслях. Разумеется, я хотела бы увидеть продолжение истории, однако если Джордж считает, что ему следует пойти в другом направлении, то доверяю ему".

Главную героиню в картине "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" сыграла Ани Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Дюна-2"). Это ее первая работа в блокбастере такого масштаба. "У нее есть врожденная непреклонная решительность. Она очень волевой и серьезный человек. В ней есть некая загадочность. И в юности она готовилась стать балериной. Шарлиз тоже училась балету. У них обеих есть та точность, которая была нужна", – охарактеризовал актрису режиссер.

Премьера фильма состоялась в середине мая на 77-м Каннском кинофестивале. В прессе писали, что некоторые киноманы специально ехали в Канны, чтобы увидеть эту картину. Фильм уже назвали "адреналиновой бомбой".

Ранее OBOZ.UA писал, что режиссер "Безумного Макса" сдержал слово и снял в "Фуриосе" мальчика, которого буллили из-за карликовости.

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