Первый арабский фильм Netflix вызвал резонанс в Египте: его требуют запретить из-за 'пропаганды гомосексуализма'

Первый арабский фильм от Netflix под названием "Дорогие друзья" (Ashab wala Aaz) вызвал негодования в Египте. Представители страны считают, что кинокартина подрывает традиционные семейные ценности и "пропагандирует гомосексуализм".

Работа является очередной адаптацией популярной итальянской комедийной драмы "Идеальные незнакомцы" (2006). В ней сыграли актеры из Ливана, Египта и Иордании, сообщает DailyMail.

Сюжет фильма, как и в оригинале, вращается вокруг семи друзей, которые встретились за ужином и решили для разнообразия сыграть в социальную игру. Суть ее заключается в том, что нужно положить свои мобильные телефоны на стол и позволить всем присутствующим просматривать каждое сообщение, читать электронные письма и прослушивать звонки.

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По мере развития событий игра раскрывает шокирующую правду о персонажах. Картина затрагивает темы от прелюбодеяния и добрачного секса до гомосексуализма, которые в арабской стране считаются табу.

Премьера "Дорогих друзей" состоялась в Египте 20 января. Меньше чем за неделю она стала самым просматриваемым фильмом в республике.

Депутат и известный тележурналист Мустафа Бакри пожаловался спикеру египетского парламента на создателей киноработы. Он призвал власти отказаться от сотрудничества с американской стриминговой платформой, поскольку его политика не совпадает с "ценностями и традициями арабского общества".

Адвокат Айман Махфуз из Египта заявил, что подал иск против режиссеров, обвинив их в "пропаганде гомосексуализма". Вероятно, это связано с тем, что один из героев оказывается представителем ЛГБТ.

Стоит отметить, что гомосексуализм прямо не запрещен в Арабской республике, однако он часто наказывается в соответствии с расплывчатыми законами, запрещающими "разврат". Более того, в глубоко консервативном и религиозном обществе широко распространена дискриминация людей с нетрадиционной ориентацией.

Несмотря на недовольство властей Египта, Netflix пока воздержался от комментариев. Также стриминговый гигант оценил полуторачасовой фильм как неподходящий для лиц моложе 16 лет, хотя в нем не было обнаженных или сексуальных сцен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американский актер Питер Динклейдж раскритиковал новый ремейк сказки "Белоснежка и семь гномов". По мнению звезды "Игры престолов", создатели фильма хотели показаться прогрессивными, когда взяли на главную роль латиноамериканку, однако персонажи гномов по-прежнему олицетворяют стереотипы о маленьких людях.