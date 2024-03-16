Парню было всего 22 года: на фронте погиб кинооператор Олесь Самчук. Фото

С войны на щите вернулся молодой украинский воин, 22-летний азовец Олесь Самчук с позывным "Каркаде". Последний бой Герой принял 11 марта, за несколько дней до запланированного дня своей женитьбы.

Трагическое известие сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook. Отмечается, что Олесь Самчук погиб в Донецкой области в районе Кременной во время выполнения боевого задания.

Юноша в мирной жизни был кинооператором. Он окончил Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в 2023 году и сразу ушел добровольцем на фронт. Служил в аэроразведке 12 бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Олесь Самчук родился 1 апреля 2002 года. Его мама – ровенская поэтесса Виктория Самчук, была незрячей, поэтому он с детства научился ухаживать за ней.

Когда Олесю было 15 лет, мать умерла. Парень переехал к двоюродной бабушке, а уже через два года поступил в вуз. После окончания заведения Олесь решил идти добровольцем на войну. Свой позывной "Каркаде" он выбрал не случайно – так назывался первый поэтический сборник мамы.

Олесь Самчук никогда не забывал свою мать и продолжал с ней общаться, сочиняя ей письма.

"Тот фундамент, который ты мне дала с малых лет, позволяет мне становиться тем, кем бы ты меня хотела видеть – Человеком", – так заканчивалось его последнее письмо к покойной матери, написанное 29 января 20244 в годовщину ее смерти.

А уже через полтора месяца Олесь Самчук ушел в засветы к своей матери. Ушел Человеком и Героем.

На 19 марта у Олеся Самчука была запланирована свадьба с любимой девушкой Анной Гончаровой.

Фильмы, снятые Олесем Самчуком – "Архитектон", 2021 г., "Life goes on", 2023 г. – есть на открытом показе творческих квалификационных бакалаврских работ студентов кафедры кино- и телеискусства. Посмотреть можно здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко с позывным "Перун". С начала российско-украинской войны в 2014 году он волонтерил для ВСУ, а затем пошел добровольцем в Украинскую добровольческую армию. Дмитрий Синченко – автор изданий "Украинская неделя" и "Радио Свобода". Для Украинской недели писал материалы о буднях бойцов на фронте. Последний репортаж Дмитрия вышел 24 августа 2023 года.

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