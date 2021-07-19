"Параллельные матери" с Пенелопой Крус откроют Венецианский кинофестиваль

Новый фильм двукратного лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара "Параллельные матери" откроет Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

Как сообщило украинское дочернее подразделение российской кинодистрибьюторской компании "Вольга" "Вольга Украина", в главных ролях сыграли лауреат премии "Оскар" Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Милена Смит, Исраэль Елехальде, Джульетта Серрано, Айтана Санчес-Хихон. И для Пенелопы Крус, и для Росси Де Пальма "Параллельные матери" станут восьмой совместной работой с Педро Альмодовара.

"Я родился как кинорежиссер в 1983 году в Венеции, в секции Mezzogiorno Mezzanotte. Тридцать восемь лет назад меня пригласили открыть фестиваль. Я не могу выразить радость и честь, и как много это значит для меня. Я очень благодарен фестивалю за это признание и надеюсь ему соответствовать", – прокомментировал новость Альмодовар.

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Украинская дата премьеры и официальный трейлер – появятся в ближайшее время.

Напомним, Педро Альмодовар – обладатель двух премий "Оскар", четырех наград Каннского кинофестиваля. Наиболее известными из его работ являются фильмы: "Боль и слава", "Человеческий голос", "Все о моей матери", "Поговори с ней", "Возвращение", "Женщины на грани нервного срыва", "Джульетта", "Разорванные объятия".

Пенелопа Крус – обладательница премии "Оскар", премии Каннского кинофестиваля. Известная по фильмам: "Вики Кристина Барселона", "Возвращение", "Кокаин", "Не уходи", "Разорванные объятия", "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Эскобар", "Ванильное небо", "Боль и слава".

Росси де Пальма – две номинации на премию Goya. Фильмы: "Женщины на грани нервного срыва", "Разорванные объятия", "Цветок моей тайны", "Кика", "Джульетта".

Милена Смит – номинация на премию Goya. Фильм "Переступить черту".

Айтана Санчес-Хихон – "Прогулка в облаках", "Машинист", "Я не боюсь", "Опасности любви", "Обнаженная маха".