Отставить измену? Почему и откуда в 'Громовержцах' от Marvel появилась буква Z

1 мая в Украине вышел в прокат новый фильм от американской киностудии Marvel "Громовержцы", который сильно возмутил некоторых граждан нашего государства. Дело в том, что в сцене после титров на экране появляется русский герой Красный Страж, на костюме которого присутствует надпись "AvengerZ" (мстители) с буквой "Z".

Неудивительно, что такое решение создателей фильма вызвало негативные эмоции у украинцев, ведь после начала полномасштабного вторжения этот знак стал символом российской агрессии. Однако все же есть некоторые причины, почему буква "Z" появилась в конце проекта.

Реакция украинцев

После выхода кинокартины "Громовержцы" на странице платформы UNITED24 в соцсети X опубликовали пост, где отмечено: "В сцене после титров нового фильма Marvel российский герой Алексей Шостаков изображен в костюме, на котором написано "Avengers" через "Z" – символ, связанный с российским вторжением в Украину".

Под публикацией появилось немало разгневанных комментариев, где пользователи откровенно отмечают, что разочарованы Marvel:

"Было бы здорово узнать контактные данные лиц, которые это инициировали и приняли. Их следует экспортировать в Россию".

"Как вам не стыдно, Marvel"

"Что за чертовщина?"

"Ненавижу Marvel теперь гораздо сильнее".

Однако некоторые пользователи сети имеют несколько иное мнение. По словам юзеров, мир не украиноцентричен, а в английском языке замена буквы "S" на "Z" является сленговой особенностью. Кроме того, они отмечают, что большинству героев "Новых Мстителей" около 30 лет, поэтому они являются представителями поколения-Z.

Почему в фильме появилась буква "Z"

Как сообщает Time Magazine, появление в ленте "Громовержцы" этого знака обусловлено сюжетной линией. В титры к фильму добавлено большое количество вырезок из прессы, где общественность либо поддерживает Новых Мстителей, либо возмущается, почему они решили назвать себя самыми могущественными героями Земли. Чтобы избежать судебного иска от Мстителей из-за авторских прав, Красному Стражу дают задачу придумать новое название для команды. Он решает заменить букву "S" на "Z" в слове Avengers.

Стоит отметить, что такая тенденция довольно распространена в США. Так, например, рэпер Тупак Шакур (2Pac), убитый в возрасте 25 лет, в своем музыкальном альбоме All Eyez on Me использовал Z вместо S.

