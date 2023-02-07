''Отчаянные домохозяйки'' тогда и сейчас: как изменились актрисы культового сериала. Фото

С тех пор, как культовый драматический сериал "Отчаянные домохозяйки" собирал у экранов более сотни миллионов зрителей, прошло 18 лет, но он все еще считается одним из лучших проектов всех времен.

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Четыре сериальные подруги, талантливые актрисы и просто красавицы, завоевавшие благосклонность во всем мире, сильно изменились. OBOZREVATEL решил показать, какими их запомнили тогда и как годы повлияли на знаменитостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Терри Хэтчер в роли Сьюзен Мейер

За свою самую успешную роль американская актриса Тери Хэтчер получила "Золотой глобус" в 2005 году. До 2012 года она продолжала активную актерскую деятельность, но впоследствии начала появляться только на светских событиях.

Фелисити Хафман в роли Линетт Скаво

Эта работа в 2005 году принесла ей премию "Эмми". Фелисити не забросила карьеру до 2019 года. 60-летняя звезда поседела и изредка выходит в свет на важные кинособытия.

Марсия Кросс в роли Бри Ван де Камп

За роль домохозяйки Марсия Кросс была номинирована на премию "Эмми" и трижды – на премию "Золотой глобус". После финального сезона у нее прекрасно сложилась карьера. Актрису неоднократно приглашали на второстепенные и главные роли. До сих пор она часто появляется на экранах.

Ева Лонгория Паркер в роли Габриэль Солис

Карьера Евы Лонгории после финального эпизода сериала начала только набирать обороты. Она отлично показала себя и в других известных кинопроектах. В 2018 году актриса впервые родила в возрасте 42 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры культовой драмы "Титаник". Посмотреть на фото тогда и сейчас можно по ссылке.

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