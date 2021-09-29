От 'Казино Рояль' до 'Спектра': что нужно знать перед премьерой 'Не время умирать'

30 сентября в Европе состоится главная премьера финальной картины о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда No Time to Die ("Не время умирать"). Актер Дэниел Крейг взял на себя главную роль еще в 2006 году, начиная из "Казино Рояль".

После этого вышло еще несколько картин, включая "007: Спектр" в 2015 году. Подробнее о всех частях Бондианы – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Казино Рояль" (2006) было полной перезагрузкой киноканона о Джеймсе Бонде. Сценаристы Нил Первис, Роберт Уэйд и Пол Хаггис изобразили историю происхождения молодого и сурового Джеймса Бонда, который еще не был непобедимым джентльменом.

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Картина "Казино Рояль" была масштабным блокбастером, за которым последовал менее успешный "Квант милосердия" в 2008 году.

В сюжете рассказывается о первых годах работы Бонда на службе Ее Величества. Действие происходит час спустя после событий фильма "Казино Рояль". Бонда преследуют телохранители мистера Уайта, но он успешно отрывается от погони и привозит Уайта в убежище Ми-6 в Сиене.

После этого в 2012 году презентовали ленту "007: Координаты "Скайфолл". Это один из фильмов из серии кинокартин про вымышленного агента 007 британской разведки Джеймса Бонда. Фильм получил название в честь родового поместья Бонда. Роль самого Бонда в третий раз исполнил Дэниел Крейг.

Сюжет: британскому агенту Джеймсу Бонду придется доказать свою верность главе МИ-6 агенту М, когда за ней начнет охотиться ее прошлое. В это время на само агентство произошло нападение. Теперь агенту 007 необходимо найти и уничтожить угрозу, несмотря ни на что.

Это 24 фильм из серии про Джеймса Бонда. Картина является продолжением предыдущей ленты ("Координаты "Скайфолл"), а также объединяет все фильмы с участием Крейга в единую сюжетную линию. Кинолента была отмечена премией "Оскар" за лучшую песню к фильму.

Сюжет: зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.

Картина станет заключительной частью для актера Дэниела Крейга. По сюжету, Бонд отошел от дел и поселился на Ямайке, чтобы наслаждаться отдыхом, но мировое зло не дремлет – и по просьбе старого друга бравый Джеймс вновь подключается к опасной миссии по спасению мира от тотального маньяка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Среди приглашенных на мероприятие в Альберт-холле были лауреаты премии "Оскар", а также члены британской королевской семьи.