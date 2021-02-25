Опубликован официальный трейлер мультфильма "Мавка. Лісова пісня" по мотивам произведения Леси Украинки

В четверг, 25 февраля, в сети появился официальный тизер-трейлер анимационного мультфильма "Мавка. Лісова пісня", сделанного по мотивам пьесы Леси Украинки.

Соответствующий ролик был опубликован на Facebook-аккаунте Mavka и YouTube-канале компании FILM.UA Group. Его презентацию приурочили к 150-летию со дня рождения великой поэтессы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"К 150-летию гениальной Леси Украинский представляем новый официальный тизер-трейлер анимационной ленты "Мавка. Лісова пісня". Эта премьера – посвящение выдающейся писательнице, ее несокрушимой воли и бессмертному творчеству", – говорится в публикации.

По сюжету картины, главная героиня – Мавка – Берегиня и Душа Леса, тонко чувствует настроения лесных жителей и способна преодолевать их страхи. В одной из сцен она спасает стадо испуганных зубров, занесенных в Красную книгу Украины. Кроме этих гигантов, в мультфильме появятся и другие редкие животные. Таким образом создатели мультфильма хотели напомнить об экологической миссии проекта.

Отмечается, что релиз анимационного мультфильма состоится в 2022 году. Над лентой работает компания Animagrad, которая входит в структуру FILM.UA. Режиссер – Александр Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL: