Опубликован официальный трейлер фильма "Армия мертвецов"
Стриминговая платформа Netflix показала официальный трейлер фильма "Армия мертвецов", постановкой которого занимается Зак Снайдер.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Релиз картины запланирован на 21 мая 2021 года (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Сюжет ленты расскажет о группе наемников, которая намерена устроить ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби. Одну из главных ролей в фильме исполнит звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста. Вместе с ним на экранах появятся Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.
Напомним, что стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты. Среди них "Красное уведомление", "Не смотри вверх" и многие другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года. Так, среди них "Годзилла против Конга", "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", экранизации игры Mortal Kombat ("Смертельная битва") и другие.
В сети появился финальный трейлер режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера. Релиз кинокартины запланирован на 18 марта 2021 года.
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