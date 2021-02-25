Опубликован официальный трейлер фильма "Армия мертвецов"

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
3,1 т.
Фильм 'Армия мертвецов'

Стриминговая платформа Netflix показала официальный трейлер фильма "Армия мертвецов", постановкой которого занимается Зак Снайдер.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Релиз картины запланирован на 21 мая 2021 года (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сюжет ленты расскажет о группе наемников, которая намерена устроить ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби. Одну из главных ролей в фильме исполнит звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста. Вместе с ним на экранах появятся Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.

Кадр из фильма "Армия мертвецов"

Напомним, что стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты. Среди них "Красное уведомление", "Не смотри вверх" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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