Опубликован официальный трейлер фильма "Армия мертвецов"

Стриминговая платформа Netflix показала официальный трейлер фильма "Армия мертвецов", постановкой которого занимается Зак Снайдер.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Релиз картины запланирован на 21 мая 2021 года (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сюжет ленты расскажет о группе наемников, которая намерена устроить ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби. Одну из главных ролей в фильме исполнит звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста. Вместе с ним на экранах появятся Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты. Среди них "Красное уведомление", "Не смотри вверх" и многие другие.

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