Опубликован документальный проект о Денисе Монастырском 'Незавершенный полет'

На YouTube вышел документальный проект о Денисе Монастырском "Незавершенном полете". Премьера по телевидению состоится на телеканале "2+2", а также в телемарафоне "Единые новости" 18 января в 22:00.

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Также 16 января в Киеве, в кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ с участием творческой группы, близких, друзей и спикеров проекта.

Напомним, что проект создан к годовщине трагедии, которая произошла 18 января 2023 года в Броварах возле здания детского сада, где в результате падения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, погиб глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Проект посвящен исследованию феномена экс-министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского – его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контроверсионных решений, которые тот инициировал с началом полномасштабного вторжения РФ для обороны нашего государства.

Среди спикеров: Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастырская, Алексей Резников, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Антон Геращенко, Виктор Андрусов и многие другие.

В общей сложности было записано около 40 интервью с коллегами, друзьями и родными Монастырского, сквозь воспоминания которых открываются разные аспекты жизни главного героя, его увлечения, сомнения, жизненная философия и принципы, которым он следовал.

Денис Монастырский был нетипичным украинским чиновником, он увлекался буддизмом и любил ходить в горы, восстанавливал архитектурные памятники.

Денис Монастырский стал уникальным явлением в украинской системе власти, а его команда, часть которой погибла вместе с ним в авиакатастрофе, фактически олицетворяла необычную для украинской власти идею нравственного лидерства.

Создателями проекта выступили друзья и единомышленники Дениса, которые видят своей миссией стимулирование общественного запроса именно таких политиков, как Монастырский.

Проект создан на средства дружественного краудфандинга.

Автор идеи проекта Ростислав Смирнов, соучредитель батальона "Добробат" и советник экс-министра, комментирует: "Я никогда не видел Дениса без улыбки, он всегда был очень легок, рассудителен, никогда не принимал поспешных решений. Чтобы я не предложил, тот всегда говорил:" Я подумаю". Когда я впервые зашел в его кабинет, еще не зная Дениса, он принялся проводить мне экскурсию, рассказывал, что здесь и как. Показал свое хобби – настольный футбол. С ним можно было общаться часами, вообще не замечая времени – легко и интересно. Именно благодаря таким людям, как Денис, которые в первые дни стояли бок о бок со всеми, нам удалось сохранить страну. Это было сложно. И вот тогда было минимум публичности, максимум работы. Как раз об этом народ должен знать" .

Режиссер Николай Короткий : "Наш месседж – это политик 2.0. То, к чему мы еще не созрели в политическом руководстве. Денис – будто из будущего, или пришел в нашу жизнь, чтобы задать высокую планку. Искусство для Монастырского было на первом плане, в во всех сферах жизни он был во-первых художником, глубокие юридические и политические знания, а также желание работать на общественное благо и делали его политиком будущего. В своем видео-дневнике он отмечает, что надо спасать культуру, потому что это будет единственное, что сможет даже из пепла воссоздать государство. Проект полон стихов и цитат, а сквозной сюжет построен вокруг лепки скульптуры Божией Матери. Именно такая пятиметровая скульптура авторства Алексея Леонова размещена в Софии Киевской при содействии Дениса".

Сценарист Дмитрий Терновый добавляет: "Денис Монастырский – это политик новой формации для Украины. Глубокая, целостная, сильная личность, сознательно пришедшая на государственную службу, чтобы служить гражданам, менять на лучшую жизнь украинского общества. Монастырский и воспринимал эту должность как настоящую жертвенность" со своей стороны, потому что это совершенно разрушало его привычный ритм жизни, шло вопреки интересам семьи, его собственным интересам и увлечениям. Это действительно удивительная история о том, как честный человек заходит в жесткую структуру и не ломается в ней, а трансформирует ее изнутри, "заражает" эту систему собственными идеями, видениями, ценностями".