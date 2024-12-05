Новый 'Властелин колец', главный трэш-фильм года и вечера французского кино. Что нельзя пропустить в кинотеатрах

В четверг, 5 декабря 2024 года, в прокат выходят очередная часть культовой кинологии "Властелин колец" – анимационная картина "Властелин колец: Война Рогиримов"; украинский мистический фильм "Морена", который, по словам авторов картины, полностью перевернет представление зрителей о традиционном жанре трэш-хоррора. А также голливудская мелодрама "Здесь и сейчас", где на одном экране встретятся партнеры по культовому фильму "Форрест Гамп" – Том Хенкс и Робин Райт.

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Еще несколько лент к рождественским праздникам, которые уже не за горами – "Нико: за Северным сиянием" "Рождественское желание". И шикарный подарок украинским зрителям – шесть картин французского кинематографа, которые еще даже не успели побывать в прокате. OBOZ.UA расскажет о новинках, которые уже шагают большими экранами

"Властелин колец: Война Рогиримов"

Анимационная лента, которую снял японский режиссер Кэндзи Камиямой ("Ультрамен: Финал", "Бегущий по лезвию: Черный лотос"), рассказывает историю, которая происходит почти за 200 лет до событий знаменитой кинотрилогии. В центре сюжета – драма, разворачивающаяся в королевстве Хельма Молоторукого, легендарного короля Рогана. Главная героиня приквела – дочь монарха по имени Гера.

Консультант творческой группы картины Филиппа Бойенса рассказывала в одном из интервью о главной героине так: "В приложениях к "Властелину колец" писатель Джон Рональд Руэл Толкин описывает дочь короля Рохана, но никогда не называет ее по имени. Мы знаем только, что девушка сыграла ключевую роль в громком конфликте. Передо мной и сценаристами стояла задача восполнить пробелы. Очевидно, что значение безымянной дочери для истории было велико, но кем она была? Как жила?".

За сюжетом картины "Властелин колец: Война Рогиримов" Гера отказывается от предложения руки и сердца друга детства Вульфа. И это событие влечет за собой ряд трагических моментов, в частности смерть отца незадачливого жениха. За это безжалостный Вульф стремится отомстить семье Геры. Он заставляет короля Рогана и его окружения вступить в рискованную битву в древней крепости Горнбург, которая впоследствии станет известна как Хельмовый Яр. Так складываются обстоятельства, что Гере приходится возглавить войну против врага, стремящегося к их полному уничтожению.

Японо-американская копродукция "Властелин колец: Война Рогиримов" должна была выйти на широкие экраны еще в апреле 2024 года, однако перенеслась на декабрь из-за забастовки актеров и сценаристов в США. И вот, наконец, поклонники фэнтези имеют возможность посмаковать очередные приключения героев любимой кинологии.

"Морена"

Украинский трэш-хоррор является своеобразным миксом комедии, ужасов, этнотриллера, эротики и мистики. Премьера фильма состоялась на фестивале Миколайчук Open. Увидевшие тогда "Морену" зрители имели очень противоположные впечатления, однако сходились в одном – такого в украинском кино еще не было.

Актер Илья Валянский, исполнитель главной роли, рассказывает: "Я очень долго ждал выхода этого фильма. За семь лет (картину сняли в 2017 году. – Ред.) изменился не только я, но и мир вокруг. Так что я не знал, что почувствую, когда увижу "Морену". И то, что я могу сказать – такого количества смеха в зале не слышал ни на комедиях, ни даже на последнем Дедпуле. Это невероятное кино. Кто-то может сказать, что оно "не ко времени". А я не знаю, когда даже было время для чего-то подобного. Это фильм вне времени, и в этом фантастическом пространстве, вещи работают искривленно – то, что должно быть серьезным – вызывает улыбку, а то, что должно быть страшным – смешит. Обычно есть два типа фильмов: "работающие" и "не работающие". Этот фильм другой – он работает даже в те моменты, когда не работает. Это нужно увидеть".

Режиссер Сергей Алешечкин много лет разрабатывал сценарий фильма, прорисовывал раскадровки и грим, прописывал подробные указания по каждой роли, а кроме того, выступил оператором фильма. Съемки "Морены" состоялись в Карпатах – в частности, создатели создавали мистическую атмосферу дождевых ночей специальной техникой, придумывали пиротехнические трюки, снимали на берегу горной реки и под водой в бассейне, на опасном подвесном мосту, а еще были вынуждены даже выкопать могилы, чтобы снимать с нее.

"Здесь и сейчас"

Американский режиссер Роберт Земекис ("Обратно в будущее", "Форрест Гамп") снял новую картину, рассказывающую о жизни нескольких поколений одной семьи в пределах одной комнаты. Это столетняя история одного рода, и в то же время многие другие, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье в этом доме. Изюминка фильма "Здесь и сейчас" еще в том, что на одном экране встретятся партнеры по культовому фильму "Форрест Гамп" – Том Хэнкс и Робин Райт. В основу сценария положен 300-страничный графический роман Ричарда Макгуайра "Здесь".

"Как поймать холостяка"

Канадская картина о молодом и богатом холостяке, который находится в поисках чего-то нового и интересного. Так однажды он встречает девушку своей мечты, которая не спешит к его объятиям, больше – собирается выйти замуж за другого. Сможет ли Вертер изменить себя и свою жизнь, чтобы завоевать ее сердце?

"Нико: за Северным сиянием"

Настоящая сказка для всей семьи, исполненная рождественского духа и юмора. Главный герой – олень Нико получил шанс пройти обучение, чтобы осуществить заветную мечту – присоединился к отцу в Воздушных Силах Санты, который летает по небу на огромных санях и в рождественскую ночь раздает подарки детям по всему миру. Об этом мечтает каждый летающий олень, так что посоревноваться за место приезжает еще одна претендентка – загадочная Стелла. Чем закончится соперничество с конкуренткой – смотрите в эмоциональной картине.

"Рождественское желание"

Главные герои Уэсли и Коди – родные братья, но воспитываются в разных приемных семьях. Медди, приемная мать Уэсли, решает выполнить единственное рождественское желание сына – познакомиться с родным братом. Однако папа Коди, Пол, овдовевший мужчина, не желает возвращать приемного сына в прошлое. Вскоре обстоятельства сводят двух братьев вместе, и пока они знакомятся друг с другом, между их родителями тоже возникает связь.

"Только я возьму новый уровень – повторное пробуждение"

Очередная часть культового корейского бестселлера "Только я возьму новый уровень", который рассказывает о том, как однажды в мире открылся портал, ведущий в параллельные измерения. Это пробуждает монстров подземелья, желающих захватить планету. Однако в то же время у некоторых людей появляются чрезвычайные способности, делающие их способными к сопротивлению против опасных созданий. Таких людей называют охотниками.

Сонг Джину – главный персонаж фильма, который считается самым слабым охотником всего человечества, попадает в двойное подземелье высокого уровня, спрятанное внутри подземелья низкого уровня. Перед тяжело раненым Джином появляется таинственное окно квеста. Сонг решает отправиться в квест, который превращает его в единственного человека, способного переходить на следующие уровни.

"Вечера французского кино"

В Украину возвращается фестиваль громких французских премьер. С 5 по 11 декабря зрители увидят коллекцию самых свежих кинохитов из Франции. Событие откроет биографическая драма Мессье Азнавур, которая расскажет историю становления легендарного певца и композитора Шарля Азнавура.

Картина "Мой Марчелло" – это необычный взгляд режиссера Кристофа Оноре на наследие легендарного итальянского актера Марчелло Мастроянни. В ленте снялись легенды французского кино – Катрин Денев, Кьяра Мастроянни и Фабрис Лукини. "Балконетки" – режиссерский дебют актрисы Ноэми Мерлан, звезды фильмов "Портрет девушки в огне" и "Тар", в котором она оригинально комбинирует комедию, фэнтези и хорор.

Эммануэль Курколь, режиссер лучшей европейской комедии 2020 года "Триумф", снял новую работу – фильм "Фанфары". В центре сюжета – неожиданная встреча двух братьев: успешного дирижера и неудачника-тромбониста, которые не знали о существовании друг друга. Братья очень разные, но их объединяет одно – страсть к музыке. Современный классик французского кино Франсуа Озон, известный своим культовым фильмом "8 женщин", представит на суд зрителей свой новый крин – "С приходом осени". А режиссер Жиль Леллуш перенесет зрителей в 1980-е, и расскажет историю любви между Джеки и Клотером, которые выросли на одних улицах, но встретились только в юности. Фильм называется "Безумно влюбленные".

Фестиваль "Вечера французского кино" пройдет в киевском кинотеатре "Октябрь" с 5 по 11 декабря. Все показы состоятся на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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