Новогодние мультфильмы: что посмотреть на праздничные выходные всей семьей

На зимние праздники хочется хоть мысленно оказаться в сказке. И одно из лучших решений для этого – просмотр мультфильмов. Именно мультипликация способна на время "погрузить" зрителя в таинственный мир: тогда мы волнуемся и радуемся вместе с персонажами, переосмысливаем жизненные ценности и начинаем замечать вокруг прекрасное.

О том, какие анимационные фильмы способны подарить новогоднее настроение, читайте в материале OBOZREVATEL.

Две сестры, Анна и Эльза, проживают в королевстве Эренделла. Однажды они узнают, что у старшей из них есть сверхспособности – умеет управлять снежной стихией. Хотя ей далеко не всегда удается контролировать свой дар. Однажды девушка испугалась, что ее магические способности могут навредить родным и всему вокруг, поэтому решает бежать из королевства.

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Младшая сестра отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Эльзу и вернуть домой. Преодолевать трудности помогает снеговик Олаф, олень Свен и новый знакомый Кристоф.

Красавица по имени Белль пытается растопить сердце принца Адама. Он заколдованный и в образе чудовища. В канун Рождества девушка хочет устроить незабываемое торжество, в чем ей помогают чудо-жители замка. Она не учла то, что Чудовище ненавидит этот зимний праздник. История рассказывает, в чем причина и удастся ли Белль снять волшебство из принца.

В мультфильме все герои готовятся к Рождеству. Мамонт Мэнни решил показать своей дочери семейную реликвию – рождественский камень. И как только он принес ценную вещь, ее случайно повреждает ленивец Сид. Неуклюжий зверек попадает в черный список Санты, так что теперь не получит подарок на праздник.

Далее ленивец решает добраться до Северного Полюса и попросить у Клауса прощения. Узнайте, получится ли животному задобрить Санту и получить презент.

У молодого музыканта Дэйва начались в жизни сплошные проблемы: никто не хочет петь его песни, а девушка, в которую он влюблен, игнорирует какие-либо проявления внимания. И все это накопилось именно перед Рождеством. Со временем мужчина знакомится с тремя говорящими бурундуками – Элвин, Теодор и Саймон. Мало того – они любят петь и делают это довольно профессионально. Это знакомство кардинально изменило жизнь главного героя.

В загадочном городке проживает Гринч – зеленое существо, постоянно страдающее от насмешек со стороны общества. Главный герой настолько разозлился на своих обидчиков, что решает бежать в пещеру. Там он тщательно продумывает план мести. В результате решает похитить Санту Клауса, чтобы "лишить" людей рождественских подарков. Однажды Гринч начинает меняться и становиться добрее. Узнайте, что растопило сердце разозленному существу.

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