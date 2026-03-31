Новая комедия с Лесей Никитюк выходит в прокат в январе: Starlight Production и Green Light Films начинают стратегическое сотрудничество

Крупнейший украинский производитель контента Starlight Production и кинодистрибьюторская компания Green Light Films начинают сотрудничество в кинотеатральном прокате полнометражных фильмов. Партнерство сейчас охватывает работу над тремя лентами, первая из которых готовится к выходу уже в новогодний период.

Видео дня

Сотрудничество Starlight Production с одним из ключевых украинских дистрибьюторов – важная часть работы продакшена над развитием направления производства полного метра. Первый фильм, релиз которого состоится в рамках этого партнерства, широкая зрительская аудитория увидит уже этой зимой: рождественская комедия "Два Рождества, одна Леся" с Лесей Никитюк в главной роли выйдет в прокат уже 1 января 2027 года. После проката фильм также выйдет в эфире Нового канала.

"Последние месяцы мы активно развивали мощности для производства кино. Наша команда усилилась профессионалами, которые уже создавали фильмы-хиты украинского рынка, и этот первый тайтл, мы верим, станет настоящим рождественским подарком для хорошего настроения всей страны. Эта позитивная, полная тепла и юмора история со звездой Нового канала Лесей Никитюк в главной роли – о праве быть счастливым, выбирать желаемую жизнь уже сейчас, даже в самые сложные времена. О настоящих нас, любви и чуде, в котором мы так нуждаемся", – сказала Елена Антонова, директор студии Starlight Production.

Фильм "Два Рождества, одна Леся" расскажет историю продавщицы Леси из Белой Церкви, для которой Рождество обычно – о долгах и вечных ссорах родителей. Однако в этом году, благодаря рождественскому чуду, она получит шанс на другую жизнь. Вместо "хрущевки" и бытовых бед – гламурная жизнь телезвезды. Однако есть нюанс: каждую ночь, засыпая в одном мире, она просыпается в другом и будет вынуждена решить – остаться в глянцевой картинке или быть по-настоящему счастливой там, где ее принимают такой, какая она есть.

" Для Green Light Films это сотрудничество – о масштабировании украинского кино для широкой аудитории. Мы видим большой потенциал в сочетании продакшен-экспертизы Starlight и нашего опыта дистрибуции – именно такая синергия позволяет не только создавать, но и эффективно доводить до зрителя истории, которые по-настоящему откликаются. "Два Рождества, одна Леся" – именно такой проект: теплый, эмоциональный и очень точный по настроению. Мы рады старту этого партнерства и рассматриваем его как долгосрочную историю", говорит Вероника Ясинская, CEO Green Light Films.

Производство фильма – команда Starlight Production. В частности, сценарист, креативный продюсер и кинодраматург Юрий Микуленко ("Я, ты, он, она", "Крашанка", "Слуга народа"), продюсер с 15-летним опытом производства развлекательных проектов Елена Антонова ("Кто сверху?", "Голова", "Поле") и Андрей Савченко, продюсер сериалов и полнометражных фильмов ("Голова-2", "Служба 112", "Художник"). Дистрибуция прав – Starlight Media. Кинотеатральный дистрибьютор фильма – Green Light Films.

Green Light Films – это независимая украинская кинодистрибьюторская компания и один из лидеров рынка, системно формирует его развитие. Компания специализируется на приобретении и дистрибуции международного контента на территории Украины, работая с полным спектром прав. Green Light Films играет активную роль в развитии украинского кино, сотрудничая с ведущими локальными игроками и усиливая коммерческий потенциал зрительских проектов.

Starlight Production – один из крупнейших украинских продашнов, создающий шоу, сериалы, digital-форматы, фильмы и рекламу. Лидер в создании и трансформации идей в прибыльные истории, которые захватывают внимание на различных платформах. В состав продакшена входят также Starlight Scenery – компания по изготовлению декораций и реквизита с мировым именем – и Starlight Rental, который насчитывает более 80 тыс. единиц техники и является ключевым техническим партнером на рынке.