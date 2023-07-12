Невозможно развидеть: семь киноляпов в знаменитых фильмах, которые заметили не сразу. Фото

Ляпы в кинематографе – довольно распространенное явление. Уследить за всеми процессами на съемочной площадке и не совершить ни одной ошибки – задачка, согласитесь, непростая. Причем некоторые киноляпы могут быть настолько незначительными, что мы замечаем их лишь после сотого просмотра любимого фильма. Однако встречаются и абсолютно глупые нелогичные погрешности, увидев которые возникает единственный вопрос: "Куда вообще смотрели режиссер и актеры?!"

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OBOZREVATEL предлагает рассказать о некоторых киноляпах в популярных фильмах, которые вы могли не замечать ранее. К слову, не во всех случаях эти промахи связаны с исключительно технической составляющей. В списке вы встретите также сюжетные, исторические и другие ошибки.

"Один дома"

Все помнят культовую сцену с пакетами из любимой рождественской комедии о мальчике, который остался один дома. Однако именно с ней связан большой киноляп фильма. Перенесемся в сцену в супермаркете – там Кевин кладет в свою корзину большой красный контейнер с моющим средством. Когда пакеты главного героя рвутся на улице, этой емкости зритель уже не видит. Однако, когда Кевин занимается домашними делами, он все же использует средство из красного контейнера. Кроме того, вы наверняка обращали внимание, с какой легкостью герой Маколея Калкина несет свои покупки. Если даже пакеты не выдержали такой нагрузки, то как маленький мальчик без особых усилий и напряжения в руках донес их домой?

"Шерлок Холмс: Игра теней"

Есть в этом фильме сцена, когда Мэри выплескивает воду (или другую жидкость) из своего стакана в лицо Холмсу. И здесь мы можем увидеть абсолютно заметный киноляп – сначала волосы героя Роберта Дауни-младшего остаются сухими, но буквально через несколько секунд они вдруг становятся мокрыми. Кроме того, поменялось расположение потеков на лице Шерлока. Эту сцену наверняка сняли не с первого дубля.

"Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд"

Не нужно быть сильно внимательным, чтобы заметить ляп в этой сцене, однако многие его проигнорировали. Так, в самом начале фильма мы знакомимся с авантюристами Кармен и Джуни в парке развлечений. Работник одного из аттракционов предупреждает, что на большой скорости многих людей часто тошнит. Затем он раскрывает зонтик, на который через секунду "приземляются" рвотные массы, как доказательство того, что посетителей действительно укачивает. А теперь вопрос: как это могло произойти, если все кабинки на аттракционе полностью закрываются стеклянным куполом? Вот и несостыковка.

"Красавица и чудовище"

Сказка о красавице Белль и чудовище, которого она сумела полюбить, была написана в 1740 году. События фильма разворачиваются примерно в ту же эпоху. В те времена девушкам не позволялось разгуливать по улице без головного убора. Однако на протяжении всей киноленты мы видим героиню Эммы Уотсон с неприкрытой головой, что является серьезным историческим ляпом.

"Сумерки. Сага: Новолуние"

Сложно забыть тот факт, что кожа Эдварда Каллена ярко светится при прямом попадании на нее солнечных лучей. В фильме неоднократно на этом делали большой акцент. Однако создатели кинокартины упустили важный нюанс: кожа сестры главного героя – Элис Каллен – совсем никак не реагировала на солнце и не светилась даже в ясные дни.

"Алиса в Стране чудес"

В любимой киносказке взрослых и детей также можно отыскать немало ляпов. Один из них – загадочное исчезновение кулона. Так, когда Алиса смотрит вниз, перед падением в кроличью нору, на ее шее есть короткая цепочка с камушком, однако уже через несколько секунд украшение исчезает. Если вы думаете, что дело в изменении размеров Алисы, то нет – это произошло до ее волшебной модификации.

"Марсианин"

Главный герой фильма – ботаник Марк Уотни – находит на Марсе не функционирующий с 1997 года аппарат Pathfinder. Действия фильма, напомним, разворачиваются примерно в 2035-м. То есть прибор не работал около сорока лет. И вдруг ботаник, который по идее не имеет знаний в этой области, успешно и очень быстро подключает к старому неисправному аппарату современные провода.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти случаях, когда актеры отказались слепо следовать сценарию – и это произвело фурор. Так, например, Роберт Паттинсон изменил настроение Эдварда Каллена в "Сумерках". Подробнее об этом и других случаях – читайте в нашем материале.

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