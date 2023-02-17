Не узнать! Как изменились главные актеры сериала ''Папины дочки''. Фото тогда и сейчас

С момента выхода первого эпизода семейного комедийного сериала "Папины дочки" прошло 15 лет. За это время актеры успели жениться и развестись, родить детей, довести свою фигуру до идеала, стать любимчиками публики и бросить кинематограф. Стоит напомнить, по сюжету проекта – от семейного психотерапевта Сергея Васнецова ушла жена, оставив на его попечении пять дочурок.

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OBOZREVATEL решил рассказать, как сложились судьбы героев сериала нулевых. Признаем, артисты сильно изменились – некоторых из них вы узнаете с трудом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Галина Сергеевна

Ботаничку Галину Сергеевну сыграла актриса Лиза Арзамасова. За 15 лет с премьеры сериала артистка превратилась с гадкого утенка в прекрасную леди. Девушке сейчас 27 лет, но на момент съемок первого сезона сериала выполнилось только 13.

Пуговка

Катя Старшова сыграла в сериале самую младшую дочь Сергея Васнецова. С 2007 по 2012 год она в роли Пуговки очаровывала всех зрителей, но после премьеры решила бросить кинематограф. 28 октября 2022 года Старшовой исполнилось 21 год. Она часто гастролирует с ледовым шоу, ведь с 3 лет занимается фигурным катанием.

Полежайкин

Популярность к Михаилу Казакову пришла после съемок в "Ералаше" и в "Папиных дочках". Два года назад мужчина упал с высоты пятого этажа, пытаясь сделать фото. Казаков перенес множество операций, став инвалидом. После инцидента супруга актера решила с ним развестись.

Веник

Роль ботаника Веника сыграл актер Филипп Бледный. Мало кто знает, но он должен был появиться всего в нескольких эпизодах, однако покорил всю съемочную группу и задержался в сериале. Спустя 15 лет артист сильно изменился и перестал быть похожим на примерного ученика. Филиппу сейчас 34 года, он заметно возмужал и полюбил тренажерный зал.

Даша Васнецова

В "Папиных дочках" актриса Анастасия Сиваева сыграла проблемную девочку-подростка, которая любит рок, черную одежду и постоянно ссорится с сестрами. После съемок в семейном сериале девушка появилась еще в нескольких картинах. 10 ноября 2022 года Насте исполнилось 31, она не замужем, бросила кинематограф и решила посвятить свою жизнь путешествиям.

Маша Васнецова

К своим 37 годам Мирослава Карпович очень похорошела, но ни разу не была замужем и не обзавелась детьми. Пока сериал "Папины дочки" выходил на экраны, девушка снималась и в других проектах. Она также развивала модельную карьеру.

Женя Васнецова

Дарью Мельникову отказались брать в 19-й и 20-й сезон комедии. Вероятной причиной этого стала поддержка Украины ее бывшего мужа Артура Смольянинова. Напомним, актер заявил, что он готов идти воевать на стороне нашей страны. Сейчас Даше 31 год, она воспитывает двух сыновей Артура (7 лет) и Марка (4 года).

Как рассказывал OBOZREVATEL, за 20 лет после выхода сериала "Бедная Настя" многие актеры изменились практически до неузнаваемости. Некоторые из них утратили былую славу, другие наоборот узнали, что такое популярность только в зрелом возрасте.

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