Не узнать? Как изменились актеры фильма 'Тринадцать друзей Оушена' за 16 лет. Фото тогда и сейчас

В 2007 году на экраны вышла третья и заключительная часть культовой франшизы о мошеннике Дэнни Оушене и его друзьях. Фильм Стивена Содерберга "Тринадцать друзей Оушена" имел небывалый успех и популярность среди зрителей. Прошло 16 лет, а криминальная комедия до сих пор вызывает интерес у поклонников.

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OBOZREVATEL решил показать, как изменились актеры знаменитой истории за 16 лет после выхода третьей части. Джорджу Клуни недавно исполнилось 62, а Брэд Питт отметит 60-летний юбилей в декабре этого года.

Джордж Клуни (Дэнни Оушен) – 62 года

Джордж Клуни был очень известным и востребованным актером еще до роли Дэнни Оушена, однако фильм укрепил за ним все эти регалии. Сейчас Клуни продолжает активно сниматься, причем в главных ролях.

Брэд Питт (Расти Райан) – 59 лет

Брэд Питт точно не нуждается в представлении. Один из самых знаменитых актеров Голливуда, на счету которого сотни ролей в мегауспешных проектах. Подтверждение тому – 7 номинаций на "Оскар", из которых кинематографисту удалось заполучить две. Питт продолжает радовать многомиллионную армию фанатов новыми работами.

Мэтт Деймон (Лайнус Колдуэлл) – 52 года

Еще один актер, карьеру которого можно охарактеризовать как однозначно успешную. В арсенале Мэтта Деймона есть и "Оскар", и "Золотой глобус", и "Спутник", и множество других престижных наград.

Энди Гарсиа (Терри Бенедикт) – 67 лет

Энди Гарсиа прославился благодаря съемках в культовом фильме "Крестный отец 3", а "Друзья Оушена" стали прекрасным дополнением его плотной фильмографии.

Дон Чидл (Бэшер Тарр) – 58 лет

Дважды лауреат премии "Золотой глобус", номинант на премии "Оскар", BAFTA и "Эмми" – вот, что вам нужно знать о Доне Чидле. Актер продолжает много сниматься. Помимо "Друзей Оушена", его также знают по фильму "Железный человек" и "Мстители", сериалу "Обитель лжи" и драме "Отель "Руанда".

Аль Пачино (Уилли Бэнк) – 83 года

Легендарный Аль Пачино наиболее знаменит своими ролями гангстеров – Майкл Корлеоне в трилогии "Крёстный отец" и Тони Монтана в фильме "Лицо со шрамом". Так что не удивительно, что с ролью Уилли Бэнка актер справился непревзойденно.

Скотт Каан (Терк Мэллой) – 46 лет

Для Скотта Каана роль в трех частях криминальной комедии стала самой успешной в карьере. Он также сыграл в успешном сериале "Гавайи 5.0" (2010-2020 года), однако переплюнуть популярность "Друзей Оушена" ему так и не удалось.

Венсан Кассель (Франсуа Тулур) – 56 лет

Французский актер и продюсер, бывший муж Моники Беллуччи прославился десятками успешных фильмов, среди которых "Черный лебедь", "Порок на экспорт", "Враг государства N1", "Багровые реки" и, безусловно, "Тринадцать друзей Оушена".

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры культового сериала "Игра престолов". В проекте, первая серия которого вышла в 2011 году, а последняя – в 2019, снялись юные звезды, которые за время съемок сильно выросли и изменили стиль. Многих из них уже трудно узнать.

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