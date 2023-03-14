Не придется скучать: семь лучших фильмов для весеннего настроения, которые подарят бурю эмоций

Весной расцветает не только природа, но и наше настроение. Оно становится более продуктивным, позитивным, а местами и очень романтичным. Световой день увеличивается, а потому душа требует прогулок и прямого контакта с долгожданным солнцем. Но если вы чувствуете, что в вашем ментальном состоянии все еще присутствует зима, то в этом нет ничего страшного. Помогут заполучить нужный настрой правильно подобранные фильмы.

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Для такого случая OBOZREVATEL решил сделать подборку из семи кинокартин. Это комедийные и драматические истории, которые смогут вас как рассмешить, так и растрогать до слез.

"Мой ужасный сосед" (2022)

Начнем с новинок. Премьера этой киноадаптации по мотивам всемирно известного бестселлера с культовым Томом Хенксом в главной роли состоялась в Украине 12 января 2023 года, а недавно появилась на сервисах для бесплатного просмотра кино. Фильм познакомит вас с добрым ворчуном по имени Отто, который после смерти любимой жены закрылся в себе, отмежевался от общества и давно забыл настоящий вкус жизни. Однако все меняется, когда главный герой знакомится со своими новыми соседями. Молодая пара напоминает Отто о существовании дружбы и любви.

"Предложение" (2009)

Яркая Сандра Буллок в образе "несносной" начальницы и красавчик Райан Рейнольдс в роли ее перспективного подчиненного точно смогут поднять вам настроение своей любовной историей. Главная героиня Маргарет, чтобы не быть депортированной из США в Канаду, делает помощнику Эндрю предложение взять ее в жены. Фиктивный брак должен казаться настоящим, даже если у партнеров нет к друг другу истинных чувств. Или есть?

"Вкус жизни" (2007)

"Не все в жизни преподносится на блюдечке" – так звучит слоган этого фильма. Он рассказывает об успешном шеф-поваре Кейт. Он обожает свою работу, однако это единственное, что есть в ее жизни. Все переворачивается вверх дном из-за трагического события – погибает сестра Кейт, у которой остается дочь-подросток. Главная героиня становится опекуном своей племянницы, и они кардинально меняют жизнь друг друга. Эта история сможет вас довести до слез, но вместе с тем заставит искренне посмеяться, поэтому обязательно выделите для нее один из вечеров.

"Маленькие женщины" (2019)

Экранизация знаменитого романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт точно сумеет подарить вам бурю эмоций и заставит иначе посмотреть на многие вещи. Это драма о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер во времена Гражданской войны в США. Однако проблемы главных героинь вневременные: первая любовь, поиски себя, разлука, разочарование и даже смерть близкого человека. Трогательная история и красивая картинка, приправленные потрясающей актерской игрой, смогут уверенно претендовать на попадание в список ваших любимых фильмов.

"Война невест" (2009)

Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон в главных ролях – это первая причина посмотреть "Войну невест". Их персонажи Эмма и Оливия с детства мечтают об идеальной свадьбе. Еще до встречи с "тем самым" они знали, каким будет их белое платье, а также дату и место проведения свадьбы. Однако организатор их торжеств допускает роковую ошибку – назначает бракосочетания пар на один и тот же день, а перенести дату мероприятия невозможно. Эмма и Оливия не хотят уступать друг другу в осуществление заветной мечты, что заканчивается серьезной ссорой с множеством смешных ситуаций.

"С любовью, Рози" (2014)

Британский ромком о дружбе между Рози (Лили Коллинз) и Алексом (Сэм Клафлин), которые даже не рассматривают друг друга в роли парня и девушки. И очень зря, ведь они созданы друг для друга, но бояться себе в этом признаться. Классическая добрая история с неожиданными поворотами, которую будет приятно посмотреть людям всех возрастов и полов.

"Лучшие выходные" (2022)

И куда же без поддержки отечественного кинопродукта? Украинская кинолента представляет собой четыре новеллы о разных персонажах, которые время от времени пересекаются на улицах Киева. У каждого из них есть свои планы на выходные в столице: немец приехал сюда, чтобы найти девушку, в которую влюбился онлайн, парни из Кривого Рога планируют устроить незабываемый мальчишник, одесситка ищет папу-рокера, а карьеристка со Львова надеется удачно пройти собеседование. Как можно было догадаться, все их планы пойдут насмарку.

Ранее OBOZREVATEL рекомендовал сериалы весны 2023 года. Некоторые из них уже вышли на стриминговых платформах, а некоторые придется еще подождать. В списке вы встретите как абсолютные новинки, так и новые сезоны уже известных проектов.

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