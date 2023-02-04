Не потерял харизму: как выглядит комедийный актер из ''Цыпочки'' и ''Мужчина по вызову'' спустя 20 лет после съемок

2 декабря 1999 года вышел культовый фильм "Мужчина по вызову", главную роль в котором сыграл американский актер Роб Шнайдер. Тогда артисту было 36 лет и он отлично справился со своим героем. Спустя 2 года мир увидел еще одну комедию со Шнайдером "Цыпочка". Роб покорил миллионов своим талантом, харизмой и непосредственностью.

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В карьере знаменитости были и взлеты, и падения. Если первая часть кинокартины "Мужчина по вызову" понравилась зрителям, то за вторую актер получил "Золотую малину" в номинации худший актёр. OBOZREVATEL расскажет вам, какими ролями прославился комик, и как он изменился за эти годы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Первым фильмом Шнайдера, с которого и началась его профессиональная карьера, был "Марсиане, убирайтесь домой" (1990 год). Далее он появился в кинолентах "Необходимая жестокость", "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", "Ниндзя-серферы", "Маменькин сыночек", "Большой папа", "Животное", "50 первых поцелуев". В 2007 году вышел его режиссерский дебют "Большой Стэн".

Самым насыщенным годом для американца стал 2006, ведь он успел сняться в 4 фильмах – "Запасные игроки", "Шалун", "Мальчик на троих" и "Клик: С пультом по жизни". Кроме того, в 2020 году селебрити появился в 3 работах – "Не та девушка", "Хэллоуин Хьюби", "Домашняя игра".

Лента "Мужчина по вызову" о жиголо получила в большинстве своем негативные рецензии критиков, но зритель поддержал создателей. В кинотеатрах комедия заработала 93 млн. долларов. В одном из эпизодов "засветилась" мама актера.

В 2002 году на большие экраны вышла комедия "Цыпочка". Шнайдер не только исполнил главную роль, но и потрудился над сценарием. Сюжет опирается на классические истории о переселении душ.

Роб Шнайдер родился 31 октября 1963 года. Уже в юношеские годы мастеру перевоплощений пророчили великое будущее, так как он имел невероятное чувство юмора. Мало кто знает, что артист имеет филиппинские и еврейские корни. Он является страстным коллекционером, любит ретро одежду, старую мебель, имеет большую коллекцию гавайских рубашек.

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