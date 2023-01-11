Названы победители престижной премии "Золотой Глобус": полный список кино и теле-звезд 2022 года
Голливудская ассоциация иностранной прессы в ночь на 11 января наградила лучших кино и теле-деятелей прошлого года на юбилейной 80-й церемонии "Золотой Глобус". Больше всего наград получила лента "Банши Инишерина", а триумфатор среди сериалов – "Начальная школа "Эбботт".
Список победителей появился на официальном сайте "Золотого Глобуса". OBOZREVATEL решил вспомнить, кого номинировали в этом году.
Список номинантов (победители в списке выделены):
Лучший фильм в жанре драма:
– Аватар: Путь воды
– ТАР
– Топ Ган: Меверик
– Фабельманы
– Элвис
Лучший фильм в жанре комедия или мюзикл:
– Банши Инишерина
– Вавилон
– Все везде и сразу
– Ножи наголо: Стеклянный лук
– Треугольник печали
Лучший режиссер:
– Дэн Кван, Дэниел Шейнерт (Все везде и сразу)
– Джеймс Кэмерон (Аватар: Путь воды)
– Баз Лурман (Элвис)
– Мартин МакДона (Банши Инишерина)
– Стивен Спилберг (Фабельманы)
Лучшая драматическая актриса:
– Кейт Бланшетт – ТАР
– Ана де Армас – Блондинка
– Виола Дэвис – Женщина-король
– Оливия Колман – Империя света
– Мишель Уильямс – Фабельманы
Лучший драматический актер:
– Остин Батлер – Элвис
– Гью Джекман – Сын
– Билл Наи – Жить
– Джереми Поуп – Проверка
– Брендан Фрейзер – Кот
Лучшая актриса в жанре комедия или мюзикл:
– Мишель Йео – Все везде и сразу
– Лесли Мэнвилл – Миссис Гаррис уезжает в Париж
– Марго Робби – Вавилон
– Аня Тейлор-Джой – Меню
– Эмма Томпсон – Любовь по вызову
Лучший актер в жанре комедия, мюзикл:
– Адам Драйвер – Белый шум
– Диего Калва – Вавилон
– Дэниел Крейг – Ножи наголо: Стеклянный лук
– Рейф Файнс – Меню
– Колин Фаррелл – Банши Инишерина
Лучшая актриса второго плана:
– Анжела Бассетт – Черная Пантера: Ваканда навсегда
– Долли де Леон – Треугольник печали
– Кэрри Кондон – Банши Инишерина
– Джейми Ли Кертис – Все везде и сразу
– Кэри Маллиган – Ее правда
Лучший актер второго плана:
– Брендан Глисон – Банши Инишерина
– Барри Кеоган – Банши Инешерина
– Джонатан Ке Кван – Все везде и сразу
– Брэд Питт – Вавилон
– Эдди Редмейн – Добрый медбрат
Лучший сценарий:
– Банши Инишерина – Мартин МакДона
– Все везде и сразу – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт
– Так говорят женщины – Сара Полли
– ТАР – Тодд Филд
– Фабельманы – Стивен Спилберг, Тони Кушнер
Лучший международный фильм:
– Аргентина, 1985 – Аргентина
– Около – Бельгия
– На Западном фронте без изменений – Германия
– Решение пойти – Южная Корея
– RRR: рядом ревет революция – Индия
Лучший анимационный фильм:
– Инну-О: Рождение легенды
– Кот в сапогах: последнее желание
– Марсель, ракушка в ботинках
– Пиноккио Гильермо дель Торо
– Я краснею
Лучший драматический телесериал:
– Корона
– Дом Дракона
– Лучше звоните Солу
– Озарк
– Разделение
Лучший телесериал в жанре комедия или мюзикл:
– Медведь
– Начальная школа "Эбботт"
– Убийства в одном здании
– Уэнздей
– Хитрость
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
– Белый лотос
– Выбыла
– Монстр: История Джеффри Дамера
– Пэм и Томми
– Черная птица
Лучший актер драматического сериала:
– Джефф Бриджес – Старый
– Кевин Костнер – Йеллоустоун
– Диего Луна – Андор
– Боб Оденкерк – Лучше позвоните Солу
– Адам Скотт – Разрыв
Лучшая актриса драматического сериала
– Эмма Д'Арси – Дом Дракона
– Лора Линни – Озарк
– Имелда Стонтон – Корона
– Хиллари Свонк – Alaska Daily
– Зендея – Эйфория
Лучший актер телесериала в жанре комедия или мюзикл:
– Дональд Гловер – Атланта
– Билл Гейдер – Барри
– Стив Мартин – Убийства в одном здании
– Мартин Шорт – Убийства в одном здании
– Джереми Аллен Уайт – Медведь
Лучшая актриса телесериала в жанре комедия или мюзикл:
– Квинта Брансон – Начальная школа "Эбботт"
– Кейли Куоко – Стюардесса
– Селена Гомес – Убийства в одном здании
– Дженна Ортега – Уэнздей
– Джин Смарт – Хаки
Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале:
– Элизабет Дебики – Корона
– Анна Эйнбиндер – Хаки
– Джулия Гарнер – Озарк
– Джанель Джеймс – Начальная школа "Эбботт"
– Шерил Ли Ральф – Начальная школа "Эбботт"
Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале:
– Джон Литгоу – Старый
– Джонатан Прайс – Корона
– Джон Туртурро – Разрыв
– Тайлер Джеймс Уильямс – Начальная школа "Эбботт"
– Генри Винклер – Барри
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