Названы победители престижной премии ''Золотой Глобус'': полный список кино и теле-звезд 2022 года

Голливудская ассоциация иностранной прессы в ночь на 11 января наградила лучших кино и теле-деятелей прошлого года на юбилейной 80-й церемонии "Золотой Глобус". Больше всего наград получила лента "Банши Инишерина", а триумфатор среди сериалов – "Начальная школа "Эбботт".

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Список победителей появился на официальном сайте "Золотого Глобуса". OBOZREVATEL решил вспомнить, кого номинировали в этом году.

Список номинантов (победители в списке выделены):

Лучший фильм в жанре драма:

– Аватар: Путь воды

– ТАР

– Топ Ган: Меверик

– Фабельманы

– Элвис

Лучший фильм в жанре комедия или мюзикл:

– Банши Инишерина

– Вавилон

– Все везде и сразу

– Ножи наголо: Стеклянный лук

– Треугольник печали

Лучший режиссер:

– Дэн Кван, Дэниел Шейнерт (Все везде и сразу)

– Джеймс Кэмерон (Аватар: Путь воды)

– Баз Лурман (Элвис)

– Мартин МакДона (Банши Инишерина)

– Стивен Спилберг (Фабельманы)

Лучшая драматическая актриса:

– Кейт Бланшетт – ТАР

– Ана де Армас – Блондинка

– Виола Дэвис – Женщина-король

– Оливия Колман – Империя света

– Мишель Уильямс – Фабельманы

Лучший драматический актер:

– Остин Батлер – Элвис

– Гью Джекман – Сын

– Билл Наи – Жить

– Джереми Поуп – Проверка

– Брендан Фрейзер – Кот

Лучшая актриса в жанре комедия или мюзикл:

– Мишель Йео – Все везде и сразу

– Лесли Мэнвилл – Миссис Гаррис уезжает в Париж

– Марго Робби – Вавилон

– Аня Тейлор-Джой – Меню

– Эмма Томпсон – Любовь по вызову

Лучший актер в жанре комедия, мюзикл:

– Адам Драйвер – Белый шум

– Диего Калва – Вавилон

– Дэниел Крейг – Ножи наголо: Стеклянный лук

– Рейф Файнс – Меню

– Колин Фаррелл – Банши Инишерина

Лучшая актриса второго плана:

– Анжела Бассетт – Черная Пантера: Ваканда навсегда

– Долли де Леон – Треугольник печали

– Кэрри Кондон – Банши Инишерина

– Джейми Ли Кертис – Все везде и сразу

– Кэри Маллиган – Ее правда

Лучший актер второго плана:

– Брендан Глисон – Банши Инишерина

– Барри Кеоган – Банши Инешерина

– Джонатан Ке Кван – Все везде и сразу

– Брэд Питт – Вавилон

– Эдди Редмейн – Добрый медбрат

Лучший сценарий:

– Банши Инишерина – Мартин МакДона

– Все везде и сразу – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт

– Так говорят женщины – Сара Полли

– ТАР – Тодд Филд

– Фабельманы – Стивен Спилберг, Тони Кушнер

Лучший международный фильм:

– Аргентина, 1985 – Аргентина

– Около – Бельгия

– На Западном фронте без изменений – Германия

– Решение пойти – Южная Корея

– RRR: рядом ревет революция – Индия

Лучший анимационный фильм:

– Инну-О: Рождение легенды

– Кот в сапогах: последнее желание

– Марсель, ракушка в ботинках

– Пиноккио Гильермо дель Торо

– Я краснею

Лучший драматический телесериал:

– Корона

– Дом Дракона

– Лучше звоните Солу

– Озарк

– Разделение

Лучший телесериал в жанре комедия или мюзикл:

– Медведь

– Начальная школа "Эбботт"

– Убийства в одном здании

– Уэнздей

– Хитрость

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

– Белый лотос

– Выбыла

– Монстр: История Джеффри Дамера

– Пэм и Томми

– Черная птица

Лучший актер драматического сериала:

– Джефф Бриджес – Старый

– Кевин Костнер – Йеллоустоун

– Диего Луна – Андор

– Боб Оденкерк – Лучше позвоните Солу

– Адам Скотт – Разрыв

Лучшая актриса драматического сериала

– Эмма Д'Арси – Дом Дракона

– Лора Линни – Озарк

– Имелда Стонтон – Корона

– Хиллари Свонк – Alaska Daily

– Зендея – Эйфория

Лучший актер телесериала в жанре комедия или мюзикл:

– Дональд Гловер – Атланта

– Билл Гейдер – Барри

– Стив Мартин – Убийства в одном здании

– Мартин Шорт – Убийства в одном здании

– Джереми Аллен Уайт – Медведь

Лучшая актриса телесериала в жанре комедия или мюзикл:

– Квинта Брансон – Начальная школа "Эбботт"

– Кейли Куоко – Стюардесса

– Селена Гомес – Убийства в одном здании

– Дженна Ортега – Уэнздей

– Джин Смарт – Хаки

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале:

– Элизабет Дебики – Корона

– Анна Эйнбиндер – Хаки

– Джулия Гарнер – Озарк

– Джанель Джеймс – Начальная школа "Эбботт"

– Шерил Ли Ральф – Начальная школа "Эбботт"

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале:

– Джон Литгоу – Старый

– Джонатан Прайс – Корона

– Джон Туртурро – Разрыв

– Тайлер Джеймс Уильямс – Начальная школа "Эбботт"

– Генри Винклер – Барри

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