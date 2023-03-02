Натали Портман, Эмма Уотсон и другие: как изменились звезды, слава к которым пришла еще в детстве. Фото тогда и сейчас

Некоторые известные актеры, которые сейчас могут похвастаться огромными гонорарами и любовью миллионов, познакомились со съемочной площадкой еще в раннем возрасте. Хлоя Морец начала свою карьеру в 8 лет, а Эмма Уотсон – в 9. С самого маленького они стремились быть известными и обожаемыми. Стоит признать – у них получилось.

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Как сейчас выглядят знаменитости, появившиеся в фильмах еще совсем детьми, расскажет OBOZREVATEL. Для многих из них дебютные роли стали культовыми (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Натали Портман

Американка Натали Портман наибольшую известность получила благодаря кинокартине французского режиссера Люка Бессона "Леон" (1994 г). Тогда начинающей актрисе было всего 13 лет. Она сыграла свою первую роль, девочку по имени Матильда, которая дружит с наемным убийцей Леоном. После дебюта к звезде пришла слава и она целыми днями стала пропадать на съемочной площадке.

Эмма Уотсон

Актерская карьера британской артистки Уотсон началась в 9 лет, когда она получила роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Мало кто знает, но Эмма стала настолько востребованной в кинематографе, что в 2009 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. В 2022 году селебрити воссоединилась с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом для специального выпуска HBO Max под названием "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс".

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф начал актерскую карьеру в 7 лет: в 1988 году он дебютировал в фильме "Ни шагу назад". А первая роль в полнометражном кино звезде досталась в 1992 году. Наиболее заметные фильмы с участием американца – "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Бросок кобры", "Линкольн", "500 дней лета", "10 причин моей ненависти", "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Сейчас артисту 42 года.

Райан Рейнольдс

Карьера Рейнольдса началась еще тогда, когда он был мальчиком. Знаменитость сыграл роль Билли в канадской юношеской мыльной опере "Hillside", в США получившей название "Fifteen". Однако все его знают по кинокартинам "Король вечеринок", "Просто друзья", "Да, нет, наверное", "Ужас Амитивилля", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Зеленый Фонарь", "Дэдпул", "Дэдпул 2". Райан женат на известной актрисе Блейк Лайвли. Пара воспитывает четверых детей.

Хлоя Грейс Морец

Первым проектом американской актрисы и модели Морец стал сериал "Защитник", далее она снялась в фильме "Сердце свидетеля" в 2005 году. На то время Хлое было всего 8 лет. 26-летняя красавица продолжает свою карьеру, появляясь все в новых и новых кинокартинах. На счету у девушки более 30 ролей.

Томас Сэнгстер

Первая роль Томаса, известного по сериалам "Ход королевы", "Игра престолов", "Забытые Богом", была в телевизионном проекте Би-би-си "The Adventures of Station Jim[en]". Юный актер уже в возрасте 8 лет познакомился со съемочной площадкой. Но дебютировал в большом кино Сэнгстер только в 2003 году, сыграв приемного сына Лиама Нисона в "Реальная любовь". Для этой роли британец учился играть на барабанах вместе со своим отцом. Сейчас знаменитости 32 года.

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились главные герои комедийной мелодрамы "Красотка" за 33 года. Ричард Гир даже в свои 73 продолжает актерскую карьеру. А Джулия Робертс в 90-х была одной из самых высокооплачиваемых актрис и получала гонорары в размере 25 миллионов долларов.

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