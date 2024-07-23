'Нам свое делает': в Киеве бесплатно покажут фильм о юморе на войне

26 июля в 20:00 на лужайке заказника "Протасов яр" имени Романа Ратушного состоится показ документальной ленты о юморе на войне "Нам свое делает".

Видео дня

Это не смешно. Это армия.

Есть ли на войне место для шуток?

Ответ на этот вопрос искала съемочная группа, проехав тысячи километров по линии фронта.

В фильме военные из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы "Тора" и Группы "Молота" делятся не только перченными шутками, но и мыслями о том, как чувство юмора помогает испытывать самые сложные моменты. Как о чем и зачем шутят украинские воины – в документальном фильме "Нам свое делает"!

Съемочная группа:

режиссер: Константин Кляцкин

оператор-постановщик: Павел Липа

продюсер: Сергей Малярчук

звукорежиссер: Василий Явтушенко

композитор: Роман Вишневский

монтаж: Павел Липа / Константин Кляцкин

Производство: студия DocNoteFilms с участием объединения Вавилонʼ13. Проект создан при поддержке Украинского Ветеранского Фонда.

"Кинопоказы на Протасе" продолжают традиции, начатые Романом Ратушным. Он был активистом, лидером, который объединил и сплотил местную общину в борьбе за зеленую зону Киевской исторической местности Протасов яр. Воевал, был разведчиком 93 -го июня 2022 года.

Во время кинопоказа можно будет приобщиться к сбору средств в помощь ВСУ.

Перед показом фильма пройдет встреча с членами съемочной группы и героями фильма.

Борьба за зеленую зону Протасового яра началась в 2019 году. При жизни Роману с единомышленниками удалось спасти от застройки несколько участков, вернуть их в пользование общины в статус зеленой зоны.

После гибели Романа община, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили его дело.

В июле 2022 года Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр". Это предоставило территории статус объекта природно-заповедного фонда. И уже в 2023 году заказнику присвоено имя в честь Романа Ратушного.

Несмотря на это, борьба за зеленую зону не окончена и опасность застройки по-прежнему существует. В настоящее время в административном суде находятся два дела по искам об отмене решения Киевсовета о создании заказника. Ведется активная юридическая борьба. И здесь очень важна активная поддержка общества, всех неравнодушных киевлян, чтобы предотвратить застройку этого важного для Киева места! Помимо победы в судах, кроме работы юристов, необходимо участие и активное включение в совместные мероприятия и присутствие на судебных заседаниях.

А на лужайке Протасового яра недалеко от дома, где он жил, община продолжает воплощать начатые Романом еще в 2020 году "Кинопоказы на Протасе". С июля по сентябрь в программе – современные украинские фильмы.

Следите в соцсетях общины за новостями борьбы за сохранение зеленой зоны Киева и анонсами культурных событий на Протасе :

Когда: 26 июля в 20:00

Где: Поляна Протасового яра под нижней АЗС WOG

Вход на кинопоказ бесплатный.