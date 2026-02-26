На Sweet.tv вышел украинский детективный сериал 'Дело НБР': команда с темным прошлым раскрывает самые громкие дела

SWEET.TV представляет премьеру нового украинского детективного сериала "Дело НБР" производства Film UA. 12 эпизодов, 12 запутанных расследований, держат в напряжении и поражают многослойностью и неожиданными поворотами сюжета.

Чрезвычайное бюро расследований – это подразделение, сформированное для раскрытия наиболее резонансных убийств. Отдел возглавляет закаленный войной ветеран Коваль – талантливый следователь с обостренным чувством справедливости. Вся его новая команда состоит из людей, которые в прошлом сами совершили преступления. Теперь они получили второй шанс – ловить преступников вместо того, чтобы самим отбывать наказание.

В сериале поднимается тема справедливости. Каждый злоумышленник должен быть наказан. Однако, заслуживают ли прощения преступники, которые стали на сторону закона?

"Герои сериала – умные и глубокие личности со своими внутренними конфликтами, драмами и тайнами, которые зрителю будет интересно разгадывать. В центре истории – сложный, но харизматичный главный герой. Из-за его личной истории, он не может позволить себе прощать преступников, даже если они расследуют преступления вместе с ним", – Анастасия Лодкина, шоуранер сериала "Дело НБР", Film.ua.

Блестящий актерский состав воплощает сложных персонажей, совсем не похожих на шаблонных полицейских. Сериал объединил звезд украинского кино, телевидения и театра. Главного героя воплотил Сергей Стрельников, сыгравший главную роль в украинской эпической драме "Довбуш". Его команду сыграли Вера Кобзарь ("Тихая Нава", "Сумасшедшая свадьба"), Иван Блиндар ("Я, "Победа" и Берлин", "Песики"), Михаил Дзюба ("Короли рэпа", "Каховский объект"), Анастасия Рула (спектакль "Конотопская ведьма" в театре имени Франко), Дарья Творонович ("Валерия выходит замуж"), Тамара Морозова ("Ключи от правды", "БожеВильные").

Режиссером сериала стала Юлия Павлова, шоураннером – Анастасия Лодкина. Оператор – Сергей Ревуцкий, креативный продюсер – Анна Елисеева, исполнительный продюсер – Сергей Демидов.

"Мы очень рады продолжить сотрудничество с Film.ua в линицийке Originals. По нашему мнению, "Дело НБР" — один из самых ярких примеров детективных сериалов, которые появлялись на украинском рынке и мы надеемся, что нашим зрителям придется по душе команда следователя Коваля в роли Сергея Стрельникова." - директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник.

Смотрите сериал "Дело НБР" эксклюзивно на SWEET.TV.