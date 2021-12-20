В понедельник, 20 декабря, на Obozrevatel TV покажут романтическую комедию "В последний раз". Фильм Майкла Калео рассказывает о циничном бизнесмене, который влюбился в невесту своего молодого помощника и из прагматичного босса превратился в мягкого и доверчивого мужчину. На Obozrevatel TV лента выйдет на 18:00.

Молодой парень Джейми в поисках лучшей жизни приезжает в Нью-Йорк и устраивается помощником успешного бизнесмена Теда.

Тед – человек, привыкший идти по головам. Он успешный бизнесмен и торговец, которого невозможно сломать и который всегда идет к своей цели, даже ценой жизни других людей. Благодаря такой хватке он создает собственную корпорацию буквально из ничего, его боятся сотрудники, а конкуренты ненавидят.

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Джейми – его полная противоположность. Несмелый неудачник, ничего не достигший в жизни и неспособный сделать даже что-нибудь для продвижения себя как специалиста. Совершенно случайно он стал младшим помощником Теда – по сути, простой секретаршей в мужской ее версии.

У парня есть невеста – длинноногая красавица Белиса, любовь всей его жизни, которую он по неосторожности знакомит со своим боссом.

Тед, не обделенный женским вниманием, вдруг "западает" на очаровательную девушку, а она мучается выбором – остаться с женихом или поддаться внезапно нахлынувшим чувствам. Ее привлекает успешный богатый человек, исполненный сил и энергии. И Белиса сдается под натиском эмоций и оказывается с боссом своего парня в одной постели.

Тед неожиданно понимает, что впервые в жизни безумно влюбился и забывает обо всем, кроме своей возлюбленной. Он постепенно начинает терять былую хватку, циничный и прагматичный бизнесмен становится очень мягким и доверчивым, что может привести к печальным последствиям, ведь бизнес не прощает слабости.

Режиссер фильма "В последний раз" Майкл Калео, он же является и сценаристом фильма.

В романтической комедии снимались: Майкл Китон, Брендан Фрейзер, Эмбер Валлетта, Дэниел Стерн, Ричард Кульман, Алексис Крус, Нил МакДонаф, Уильям Регсдейл, Майкл Дж. Хегерти, Мари Читхэм.

Рейтинг фильма по версии IMDb – одного из самых популярных сайтов, посвященного киноискусству всего мира, – 6,1 из 10.