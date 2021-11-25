На Obozrevatel TV покажут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях - "Идеальный шторм"

Мария Шевчук
Кино
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На Obozrevatel TV покажут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях - 'Идеальный шторм'

На Obozrevatel TV в четверг, 25 ноября, покажут фильм-катастрофу "Идеальный шторм", основанный на реальных событиях, которые произошли во время Хэллоуинского шторма 1991 года на атлантическом побережье США. Начало фильма в 20:20.

Сюжет

Фильм описывает маленький портовый городок Глостер, основным промыслом жителей которого является вылов меч-рыбы. Экипаж рыболовного судна "Андреа Гейл" с капитаном Билли Тайном возвращается в родной городок с неудачного промысла. Несмотря на то, что люди не успевают даже повидаться с родственниками, капитан призывает их снова отправиться за рыбой. У каждого члена экипажа свои проблемы, лучшим средством решения которых являются деньги. Хотя рыболовный сезон почти кончился, экипаж соглашается на призыв капитана.

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Фильм "Идеальный шторм"

Рейс судна является не самым удачным: в рыбной ловле не везёт, и экипаж начинает роптать, но капитан убеждает их, что корабль ещё не дошёл до большой рыбы, которую можно найти у банки Флэмиш Кэп. Судно доходит до банки и собирает хороший улов рыбы, но тут на траулере выходит из строя морозильник для рыбы.

Фильм "Идеальный шторм"
Фильм "Идеальный шторм"

Починка в море не завершилась успехом; судну нужно возвращаться, пока трюм не разморозился и весь улов не испортился. Плотно задраив морозильник, экипаж корабля поворачивает домой. Но для того, чтобы вернуться домой к родным и близким экипажу предстоит пройти через шторм.

Фильм "Идеальный шторм"
Фильм "Идеальный шторм"

В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Дайан Лейн, Джон Кристофер Рейли, Уильям Фихтнер, Джон Хоукс и Аллен Пэйн.

Фильм был номинирован на "Оскар" в двух категориях: "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".